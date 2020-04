Google le dit tout bas, mais Android 10 a du mal à percer

Google ne communique plus ouvertement sur la répartition des différentes versions de son OS mobile et il faut faire un tour sur Android Studio pour avoir accès à ses données. L'occasion de voir qu'Android 10 n'est pas aussi déployé dans le monde qu'on aurait pu l'espérer.

Cela fait une éternité que Google n’a pas communiqué les données concernant la répartition des versions d’Android. Depuis fin 2018, la page dédiée n’est plus mise à jour (avec une seule exception en mai 2019 avant la Google I/O). Ce constat est un peu triste puisqu’il s’agit d’informations intéressantes — pas seulement pour les développeurs — qui donne un bon aperçu du niveau d’adoption des dernières mises à jour de l’OS dans le monde.

Aujourd’hui, en allant sur cette fameuse page « Distribution dashboard », on peut voir que le tableau avec les données chiffrées a même carrément disparu. Google indique simplement qu’il faut se rendre dans Android Studio pour avoir accès à ces informations. Pour rappel, il s’agit d’un logiciel permettant aux développeurs de créer des applications sur Android.

Ainsi, en faisant un tour sur Android Studio, on découvre enfin la répartition des versions d’Android, y compris la dernière mouture Android 10. L’idée ici est d’aider les développeurs à choisir la version minimale sur laquelle tournera leur app.

Android 10 un peu à la traîne

Justement, on peut voir qu’Android 10 est installé sur 8,2 % des téléphones Android. Ce n’est pas négligeable, mais on s’attendait tout de même à une présence plus marquée pour cette version lancée début septembre. On aurait aimé la voir passer le palier des 10 % à ce stade-là. L’avènement du projet Treble avait justement pour objectif de faciliter et donc d’accélérer le déploiement des mises à jour de l’OS.

Toutefois, ne voyons pas seulement le verre à moitié plein, car la distribution d’Android 9 Pie, elle, est plus enthousiasmante. Cette mouture semble avoir plus profité du projet Treble et est désormais la version de l’OS mobile la plus installée dans le monde avec 31,3 % du parc concerné, assez loin devant Android 8 Oreo et ses 21,3 %.

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que l’adoption d’Android 10 connaisse un bon coup d’accélérateur.

Comment voir la répartition des versions d’Android sur Android Studio ?

Pour consulter ces données, il vous faut tout d’abord télécharger Android Studio. Une fois cette étape réalisée, appuyez sur Start a new Android Studio project.

Sur la page qui s’ouvre ensuite, sélectionnez un template (n’importe lequel) avant de cliquer sur Next. Vous tombez alors sur quelques options de configuration. Cherchez le champ Minimum SDK et cliquez sur la phrase en bleu, juste en dessous, « Help me choose ». Vous tomberez alors sur les données de répartition d’Android.

