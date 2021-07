Soldes 2021 : le Google Pixel 5 est de retour en promotion chez Fnac, Darty et Boulanger

Le Google Pixel 5 n'a pas encore connu une importante baisse de prix, donc toutes les promotions qui le concernent valent le coup si vous êtes intéressés précisément par ce smartphone. On le trouve actuellement à 589 euros au lieu de 629 euros.

On le sait, Google prépare tranquillement les Pixel 6 et Pixel 6 XL dans son coin, mais connaissant le constructeur, ces deux smartphones n’arriveront sûrement pas avant la fin de l’année 2021. Le Pixel 5 a donc encore de beaux jours devant lui et profite en ce moment des soldes d’été pour baisser son prix de 40 euros chez plusieurs e-commerçants.

Les caractéristiques Google Pixel 5

Un excellent appareil photo

L’écran de 6 pouces, OLED et 90 Hz

Les bonnes performances du Snapdragon 765G

Au lieu de 629 euros habituellement, le Google Pixel 5 est actuellement disponible en promotion à 589 euros chez Boulanger, Fnac et Darty.

Un smartphone premium, mais compact

Le Pixel 5 reprend le même design instauré par le Pixel 4a avec un écran plat, borderless et percé sur le coin gauche. La dalle a toutefois le mérite que l’on s’y attarde. Avec la technologie OLED, elle offre déjà des contrastes infinis avec une belle retranscription des couleurs. Ajoutez à cela un taux de rafraichissement à 90 Hz et vous avez en plus une fluidité exemplaire. De plus, sa petite diagonale de 6 pouces implique un format très agréable en main.

Le fleuron de Google ne veut d’ailleurs pas prétendre à la toute-puissance des smartphones les plus premium et décide d’embarquer un Snapdragon 765G épaulé par 8 Go de mémoire vive. D’un côté tant mieux, car la facture est moins salée. La puissance est de toute façon déjà plus que suffisante pour répondre à tous les besoins, même les jeux 3D, et on retrouve également la compatibilité avec le réseau 5G. Cependant, force est de constater qu’il est moins puissant que son prédécesseur le Pixel 4.

Pour des photos made by Google

Le Pixel 5 est évidemment un bon photophone. Google travaille ses algorithmes depuis longtemps et le résultat est de plus en plus excellent. Le smartphone s’équipe d’un double capteur 12 + 16 mégapixels très performant, notamment de nuit et pour capturer une cible en mouvement. C’est tout simplement le meilleur pour prendre une photo d’un animal de compagnie ou d’un enfant. On retrouve quelques nouveautés, comme le mode Night Sight (vision de nuit) pour des portraits de nuit ou encore le mode « Cinematic Pan » pour produire un effet dramatique en slow motion pour les vidéos. Il déçoit néanmoins pour les selfies avec son capteur de 8 mégapixels.

Jusqu’au 48 heures d’autonomie en mode économie d’énergie

Google a par ailleurs fait des efforts au niveau de l’autonomie de son smartphone haut de gamme. La batterie de 4 080 mAh du Pixel 5 est capable de tenir toute une journée, voire plus selon votre utilisation. On retrouve même un mode d’économie d’énergie extrême qui laisse choisir quelle application est essentielle ou non, tout le reste étant mis en pause. De quoi tenir jusqu’à 48 heures, selon le constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 5.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres pour le Google Pixel 5.

