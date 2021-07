Le Logitech G Pro est un bon casque gaming, moins cher pendant les soldes

Un bon rapport qualité-prix, une conception solide, une voix claire et un rendu sonore profond, c'est ce que propose le Logitech G Pro aux joueurs et joueuses exigeant(e)s. Il est aujourd'hui en promotion sur Cdiscount à 87,88 euros.

Dans le monde du gaming, le casque fait partie des accessoires primordiaux pour tout bon gamer et gameuse qui se respecte. Il permet une bonne immersion pour une meilleure expérience de jeu mais également de meilleures performances dans les jeux en ligne s’il est de bonne qualité. Et justement pendant les soldes d’été, le casque Logitech G Pro est actuellement en promotion chez Cdiscount.

Les points forts du casque Logitech G Pro

Confortable, solide et endurant

Un micro de qualité

Un bon rendu sonore

La personnalisation via le logiciel Logitech G Hub

Habituellement proposé aux alentours de 100 euros, le casque filaire gaming Logitech G Pro est désormais en promotion à 87,88 euros sur Cdiscount et sur le site d’Amazon.

Logitech G Pro : une expérience sonore au rendez-vous

La marque Logitech est réputée pour ses périphériques informatiques et particulièrement gaming, et ce casque Logitech G Pro en est un parfait exemple. Ce modèle à la particularité d’avoir été conçu avec les professionnels eSport afin de répondre au mieux aux besoins des joueurs et joueuses.

Il intègre donc deux transducteurs de 50 mm qui offre un environnement sonore incroyablement riche et clair. Le casque propose donc une qualité sonore bonne avec un rendu équilibré et précis avec de bonnes basses. Par exemple lors de vos parties, vous aurez la possibilité d’entendre le moindre bruit de pas pour contre attaquer rapidement. Mais que serait un casque gaming sans son micro ? Le Logitech G pro embarque un micro de 6 mm doté d’un filtre antibruit pour bloquer les bruits indésirables autour de vous, et son rapport signal/bruit a été nettement amélioré.

Confortable et durable

Visuellement, le G Pro reprend une bonne partie le design de son aîné le Logitech G Pro X. On retrouve un casque filaire circum-aural solide et confortable, grâce à son arceau en aluminium, son bandeau en acier et son rembourrage en mousse à mémoire de forme, que l’on retrouve également au niveau des oreillettes en similicuir. Ces dernières favorisent d’ailleurs l’isolation acoustique. De plus, son câble de 2 m sera aussi très pratique pour pouvoir jouer sans être restreint.

Configuration facile et rapide

Grâce à un logiciel dédié, le casque peut être entièrement configuré. Il est possible par exemple de télécharger des profils d’égalisateur audio réglés par des professionnels, ou même y intégrer les vôtres. Très pratique et simple d’utilisation, Logitech Hub vous permettra de personnaliser au maximum votre expérience de jeu avec ce casque.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.