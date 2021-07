Le prix du pack de 2 caméras Arlo Pro 3 profite de 42% de réduction pour les soldes

Vous souhaitez surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement ? Alors autant miser sur une référence en matière de caméras de sécurité : la Arlo Pro 3, qui propose une solution bien complète ! Actuellement, le pack de 2 est affiché à 345,50 euros au lieu de 599,99 euros sur Amazon.

Si vous n’êtes pas souvent chez vous, ou si vous souhaitez pouvoir surveiller votre domicile à tout moment, vous avez sûrement pensé à regarder du côté des caméras de surveillance connectées. Ces petits objets vous permettent notamment de recevoir des alertes sur votre smartphone en cas de mouvement suspect. Ces caméras rassurent, et c’est bien pour cela qu’elles ont autant de succès aujourd’hui. En l’occurence, les Arlo Pro 3 figurent parmi les plus appréciées. D’habitude très onéreuses, elles bénéficient heureusement d’une belle réduction en ce moment à l’occasion des soldes d’été.

Les points forts de la caméra Arlo Pro 3

Des images en définition 2K

Un champ de vision de 160 degrés

Un projecteur intégré

Au lieu de 599,99 euros, le pack de 2 caméras de sécurité Arlo Pro 3 est désormais affiché à 345,50 euros chez Amazon.

Une référence parmi les caméra de sécurité

Difficile de confondre les Arlo Pro 3, tant leur design est reconnaissable. Leur compacité les rend très pratiques à installer, et le plastique qui les enrobe les rend plutôt résistantes aux intempéries et aux UV. Vous aurez le choix entre poser la caméra sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien un support magnétique, très pratique. Les deux Arlo Pro 3 de ce pack fonctionneront sur batterie, ce qui confèrera à l’ensemble entre 30 et 60 jours d’autonomie.

Filme en 2K à 160°

Les caméras Arlo Pro 3 ont l’avantage de filmer en 2K, ou bien en 1080p ou 720p, avec en plus un angle de vision de 160°. Elles supporteront également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails, et des couleurs bien retranscrites. Le mode nocturne sera tout aussi compétent, et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, vous recevrez des alertes instantanées sur votre smartphone.

Un abonnement complet

Toutefois, sachez que si vous voulez profiter de la détection de mouvement différenciée, la détection de fumée et du stockage des vidéos dans un cloud, vous devrez souscrire à un abonnement. Plusieurs options s’offriront à vous, à partir de 3 euros. Autrement, sans abonnement, vous ne bénéficieriez que du streaming en direct. Une option supplémentaire sera tout de même disponible : l’enregistrement sur un disque sur branché au Smart Hub, un boîtier à brancher à son routeur.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Arlo Pro 3.

