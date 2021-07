Seulement 34 € pour cette microSD d’une capacité de 256 Go sur Amazon

Besoin de stockage supplémentaire pour votre smartphone, Nintendo Switch ou caméra type GoPro ? Ça tombe bien, la microSXC Lexar Play possédant une capacité de 256 Go est aujourd'hui disponible à seulement 34 euros sur Amazon.

Lexar est un constructeur américain de matériel informatique connu pour avoir conçu la première carte SD de 1 To. C’est l’un des principaux fabricants de modules mémoires, cartes mémoires flash, clés USB, disques SSD, cartes graphiques et accessoires. La concurrence peut paraître assez rude, mais Lexar sait mettre en avant ses produits en étant moins cher que les autres, comme c’est aujourd’hui le cas avec sa carte microSDCX Play 256 Go à moins de 35 euros.

Qu’est-ce que propose cette microSD ?

Une capacité de stockage de 256 Go

Une vitesse de transfert jusqu’à 150 Mo/s

Une compatibilité UHS3 et V30 pour filmer en 4K

La carte microSDXC Lexar PLay 256 Go est actuellement disponible en promotion à 34 euros sur le site d’Amazon, soit une réduction de 23 %.

Une microSD abordable et performante

Malgré son prix, les microSD Lexar de la gamme Play proposent des performances de haute volée avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 150 Mo/s. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements.

Libérez votre espace de stockage

Dotée d’une capacité de stockage jusqu’à 256 Go, elle vous offre davantage d’espace sur votre appareil nomade pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des applications, des eBooks, des vidéos, de la musique et des films. Mais faites attention et vérifiez bien à ce que votre smartphone ou tablette soit compatible avec l’extension de mémoire ainsi que sa capacité d’accueil.

La Nintendo Switch peut par exemple accueillir jusqu’à 2 To supplémentaires, donc pas de problèmes pour la console hybride. De plus, étant certifiée A1, elle permet d’exécuter des applications tout en gardant de bonnes performances, ce qui est plutôt pratique à l’usage au quotidien.

Pour les amateurs de vidéos

Pour finir, avec sa certification V30 et UHS 3, la carte de Lexar vous permet facilement de tourner des vidéos en UHD à 60 images par seconde directement. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo capable de filmer en 4K.

