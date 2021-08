Xiaomi déstocke son Poco M3 directement depuis sa boutique en ligne

En ce moment, les smartphones Xiaomi sont nombreux à bénéficier de réductions intéressantes sur le site officiel de la marque. Cette fois-ci, c'est le Poco M3 qui a attiré notre curiosité puisque son prix passe de 159 à seulement 109 euros pour la version 4+64 Go.

Après de belles promotions sur le Poco F3 et d’autres smartphones de la marque Xiaomi, c’est maintenant au tour du Poco M3 – un smartphone entrée de gamme avec une grande autonomie – de profiter d’une réduction intéressante sur le Mi Store. En effet, son prix perd actuellement 50 euros pour devenir encore plus abordable que d’habitude.

Ce qu’il faut retenir du Poco M3

L’autonomie jusqu’à 5 jours

La photo est convenable pour le prix

Il intègre un port jack, double SIM et microSD

Au lieu de 159 euros habituellement, la version 64 Go du Xiaomi Poco M3 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 109 euros sur la boutique en ligne de la marque. Comptez 30 euros de plus pour le modèle 128 Go.

Un smartphone avec un énorme module photo

Le Xiaomi Poco M3 est un smartphone entrée de gamme et cela se ressent de son design jusqu’à sa qualité de fabrication. Il reprend les codes esthétiques de son segment avec un écran plat, une encoche centrale en forme de goutte d’eau et des bordures de taille modeste (sauf pour le menton). Au dos, on retrouve du plastique texturé pour limiter les traces de doigts qui occupe tout l’espace, jusqu’à apercevoir l’énorme module photo.

La photo n’est pourtant l’élément principal de ce smartphone, mais Xiaomi a décidé de le mettre bien en évidence sur son Poco M3. On retrouve alors ce gros rectangle en verre placé à l’horizontale qui accueille le logo de la marque chinoise à droite et le module triple capteur à gauche. Il prend des clichés corrects lorsque les bonnes conditions lumineuses sont réunies, avec des modes 48 mégapixels et Portrait qui se montrent efficaces, mais n’espérez pas qu’il fasse des prouesses à la nuit tombée.

Une grande autonomie et des performances correctes, pour le prix

Le Xiaomi Poco M3 est surtout massif en main. Avec des dimensions 77,3 x 162,3 x 9,6 mm pour un écran IPS LCD (Full HD+) de 6,53 pouces, autant vous dire qu’il ne conviendra pas à toutes les menottes. Son format imposant est surtout dû à sa grosse batterie de 6 000 mAh qui lui permet d’atteindre une autonomie de 5 jours avec une utilisation légère, selon la marque. Dans les faits avec une utilisation intensive, comptez deux bonnes journées avant qu’il passe sous la barre des 10 %. Un bon point donc.

Il n’est ensuite pas le smartphone le plus puissant en étant équipé d’un Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de mémoire vive, mais c’est amplement suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien, même si quelques ralentissements peuvent subvenir dans l’interface. De plus, il est tout de même capable de faire tourner Fortnite en qualité moyenne avec un FPS raisonnable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco M3.

