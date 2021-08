La TV OLED 55CX3 de LG (4K + HDMI 2.1) est à un super prix jusqu’à demain

Le modèle 55CX3 date maintenant de l'an passé, mais ce téléviseur OLED de la marque LG reste une excellente référence dans le milieu des TV 4K. Surtout qu'aujourd'hui, il est bien plus abordable qu'avant grâce à Cdiscount qui fait passer son prix de 1 799 euros à 1 099 euros.

Si vous voulez le meilleur de ce qu’il se fait sur le marché en matière de TV OLED, c’est vers la marque LG qu’il faut se tourner. Et pas besoin de prendre l’une des dernières références disponibles dans le catalogue du constructeur. Ce dernier renouvelle ses gammes tous les ans et celles de 2020 sont encore chaudement recommandables, surtout avec une baisse de prix, à l’image de l’excellent 55CX3 qui bénéficie actuellement d’une réduction inédite de 700 euros.

Les caractéristiques de la TV LG OLED 55CX3

Une dalle OLED 55 pouces de qualité

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Avec 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Au lieu de 1 799 euros à son lancement, la TV LG OLED 55CX3 est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 1 099 euros via une vente flash sur Cdiscount.

Une dalle OLED de toute beauté

La LG OLED 55CX3 est un téléviseur haut de gamme qui propose un design épuré et minimaliste avec des bordures ultra-fines et un pied métallique du plus bel effet, qui plus est solide. Cette dalle de 55 pouces, soit 139 centimètres, rafraichie à 100 Hz affiche une qualité d’images excellente grâce à la technologie des contrastes infinis. Les noirs sont donc profonds et les couleurs très riches, le tout dans une définition 4K pour avoir une image bien nette et détaillée. Et si vos contenus ne sont pas nativement en Ultra Haute Définition, le processeur Alpha Gen 3 s’occupera d’upscaller le tout et pourra même adapter la qualité de l’image en fonction des contenus visionnés grâce à une intelligence artificielle.

Une TV complète, même pour le jeu vidéo

Au programme, on retrouve presque toutes les normes vidéos qui améliorent l’expérience visuelle, comme le Dolby Vision IQ ou le HDR10. Les amateurs de cinéma pourront même profiter du mode Filmmaker, qui permet d’adapter la qualité de l’image pour qu’elle soit restituée comme au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Concernant la qualité sonore, celle-ci sera assurée par le Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, la 55CX3 est un excellent choix. En effet, sa connectique HDMI 2.1 autorise la 4K à 120 images par seconde et le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ce qui est idéal pour profiter au mieux des consoles next-gen précédemment citées. De plus, vous pourrez également compter une un temps de réponse de seulement 1 ms.

Une expérience webOS fluide et agréable

Les téléviseurs LG utilisent webOS, un système d’exploitation propriétaire fonctionnant grâce à un noyau Linux. Le résultat est très fluide, intuitif et facile d’accès, avec de nombreux raccourcis pour naviguer plus facilement. Bien évidemment, la possibilité de télécharger des applications est présente, que ce soit pour des jeux 3D ou du streaming avec Netflix, Spotify et consorts. La TV peut également diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette via Miracast ou AirPlay 2. Notez enfin que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit d’Apple sont aussi assurées.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV LG OLED65CX. C’est la même TV, mais en 65 pouces.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les TV LG OLED55CX.

Les TV OLED que nous recommandons

Afin de découvrir les autres références que recommande la rédaction de Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2021.