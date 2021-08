RED vs B&You : qui propose les meilleurs forfaits gonflés en 4G du moment ?

C'est la fin de l'été et les opérateurs mobile anticipent les bonnes affaires. RED et B&You mettent le paquet pour vous inciter à changer de forfait : 100 ou 200 Go pour 12 ou 15 euros par mois sans engagement. Mais quel opérateur propose la meilleure offre ? Réponse dans ce versus !

Il n’aura pas fallu longtemps avant de se faire affronter une nouvelle fois les deux géants des opérateurs sans engagement. Cette fois-ci, c’est l’occasion de les voir s’affronter sur le terrain de la data avec des forfaits mobile comprenant pas moins de 100 Go et même 200 Go de données pour respectivement 12 et 15 euros par mois. Mais quel opérateur choisir ? On vous dit tout dans ce nouveau versus.

Les offres RED by SFR et B&You

RED vs B&You: la qualité du réseau

Dans les deux cas, selon les données de l’Arcep, 99 % de la population en France métropolitaine est couverte en 4G que ce soit par Bouygues Telecom ou SFR. Tout dépend bien sûr des zones, mais l’organisme mesure une moyenne de débit descendant de 40 Mo/s chez Bouygues et 47 Mo/s chez SFR. Forcément, vous n’aurez pas la même expérience en fonction de votre emplacement, que ce soit à votre domicile, dans la rue ou les transports. On note d’ailleurs quelques disparités avec

Côté débit montant, même si la 4G n’a jamais été totalement à l’aise dans ce domaine, on remarque une quasi-égalité avec une moyenne de 10 Mo/s d’un opérateur à l’autre.

Même si cette manche est très serrée, il faut tout de même noter le léger avantage de RED qui profite d’un réseau SFR sensiblement plus performant en téléchargement. Notez tout de même que ce choix est basé sur une moyenne et que vous pouvez tout à fait avoir une meilleure impression chez B&You en fonction de votre utilisation, de votre smartphone/ autre appareil et de votre localité.

Vainqueur : RED

Toutes les données présentées dans ce versus proviennent de notre comparateur des trois meilleurs opérateurs mobile (SFR, Bouygues Telecom) et des données de l’Arcep.

RED vs B&You: la quantité de 4G en Europe et DOM

Avoir une quantité de 4G dédiée à l’étranger est aujourd’hui devenu une norme là où cela faisait office d’option payante auparavant. RED comme B&You propose une enveloppe dédiée à cet effet dans leurs forfaits.

Côté RED, l’opérateur donne accès à 8 Go dans le premier forfait (100 Go) et 15 Go dans le second (200 Go). Il s’agit d’une enveloppe séparée du forfait de base et il n’est pas possible de puiser dans le réservoir de Go dédié à la France en cas de dépassement.

B&You est plus généreux que son homologue avec 15 Go prévus pour le forfait 100 Go et 20 Go pour le forfait 200 Go. Cependant, ces enveloppes ne sont pas séparées du forfait de base. Dans les faits, cela ne change rien à l’utilisation, mais cela peut avoir son importance en cas de voyage fréquent.

Finalement, sur ce match, nous ne départageons aucun opérateur. RED a pour lui le fait de proposer une vraie enveloppe dédiée en plus du forfait de base là où B&You donne accès à plus de données à l’étranger, mais décomptées du réservoir de l’Hexagone. À vous de voir ce qui vous convient le mieux pour votre utilisation.

Vainqueur : Match nul

RED vs B&You: Frais, options et application

Nous n’en avons pas encore fait mention, mais que ce soit du côté de RED ou de B&You, les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France, en Europe (même en Angleterre) et en DOM.

B&You propose son service TV pour 3 euros de plus par mois si vous souhaitez avoir accès à un bouquet TV de plus de 70 chaînes depuis votre mobile. RED ne propose pas de bouquet TV, mais donne accès à 100 Go de stockage dans le cloud inclus dans le forfait. Option intéressante, RED propose une option « montre connectée » pour 5 euros/mois permettant d’utiliser votre forfait par exemple depuis une Apple Watch pour la rendre parfaitement autonome.

Du côté des applications, on note que B&You ne propose pas sa propre solution et se contente d’utiliser l’espace client de Bouygues Telecom. Red propose quant à lui sa propre application accessible sur le Play Store et l’App Store. Globalement, les deux applications proposent les mêmes fonctionnalités avec la possibilité de changer son forfait à la volée et consulter sa consommation en temps réel.

Sur ce round, nous avons préféré l’approche de RED avec plus d’options (même payante) et une application dédiée de meilleure qualité que chez B&You.

Vainqueur : RED

Faut-il choisir RED ou B&You ?

C’est donc RED de SFR qui remporte ce duel avec une offre plus intéressante ainsi qu’un meilleur réseau en moyenne que son concurrent. L’offre de B&You est pour autant loin d’être dénuée d’intérêt et il est possible que celle-ci soit plus adaptée à vos besoins en fonction de votre localité.

Les offres sont disponibles jusqu’au 24 août 2021 pour les deux offres chez RED et B&You

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Si ces offres ne vous intéressent pas , nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement pour trouver le forfait qui vous correspond le mieux.