RED vs B&You : qui propose les meilleurs forfaits 80, 100 et 200 Go du moment ?

Rentrée rime souvent avec de bonnes affaires du côté des forfaits mobile. Cette semaine, c'est RED by SFR et B&You qui proposent des offres limitées dans le temps avec des prix et des prestations similaires. Nous les avons fait s'affronter sur plusieurs points pour savoir quelles offres sont les meilleures.

C’est décidément une habitude maintenant, les géants du forfait mobile pas cher se suivent dans leurs offres pour ne pas être mis sur la touche. C’est donc un nouveau duel qui oppose RED et B&You pour savoir lequel propose les meilleurs forfaits du moment malgré des prix et des enveloppes 4G en tout point similaires. Alors qui réussit le mieux à faire évoluer ses offres dans le temps ? Réponse dans ce versus !

Les offres RED by SFR et B&You

RED vs B&You : la qualité du réseau

RED by SFR utilise, comme son nom l’indique, les infrastructures réseau dé l’opérateur historique. l’opérateur couvre donc plus de 99% du territoire en 4G avec la présence de avec plus de 22 000 antennes réparties partout en France métropolitaine.

En moyenne, l’Arcep a mesuré en France un débit 4G en téléchargement de 47 Mb/s pour le réseau SFR. C’est moins qu’Orange qui dispose du meilleur réseau de ce point de vue, mais un peu plus que chez Bouygues.

En utilisant le réseau Bouygues Telecom. B&You s’assure un parc de plus de 21 000 antennes relais en France Métropolitaine et une couverture de plus de 99 % du territoire en 4G comme le montre la carte interactive de l’Arcep.

Toujours selon les données de l’Arcep, B&You apporte un débit moyen en France de 40 Mb/s en téléchargement. Ce n’est pas au niveau du réseau Orange qui flirte avec les 74 Mb/s de moyenne, mais c’est tout de même largement suffisant pour lire des vidéos en streaming avec un niveau de qualité en HD. Côté communication (Appel, SMS, MMS), on constate une quasi-égalité du côté de la qualité et de la fiabilité par rapport à RED, ce n’est pas un point à mettre en avant dans ce versus.

Au final c’est la moyenne des débits qui fera foi dans ce round et c’est RED qui l’emporte d’une courte tête.

Vainqueur : RED

RED vs B&You: la quantité de 4G en Europe et DOM

RED by SFR a pour particularité de proposer des enveloppes 4G supplémentaires utilisables à l’étranger. Celles-ci viennent donc se rajouter au forfait de base et ne sont pas décomptées. Pour le forfait de 80 Go, on a droit à 10 Go, pour le forfait 100 Go , seulement 8 Go et pour le dernier forfait de 200 GO, c’est 15 Go qui sont prévus pour ces destinations.

B&You est bien plus généreux puisque c’est pas moins de 15 Go utilisables en Europe et DOM qui sont compris dans les forfaits 80 et 100 Go et jusqu’à 20 Go pour le forfait de 200 Go. La grosse différence se fait surtout sur le fait que B&You décompte les données utilisables à l’étranger du forfait de base, il ne s’agit pas d’une enveloppe proposée en plus.

Dans les faits, même si RED a eu la bonne idée d’inclure une enveloppe de data séparée, B&You est plus généreux que son concurrent sur ce point avec au moins 5 Go de plus pour chaque forfait et qui peuvent faire la différence à l’étranger.

RED vs B&You: les options

Contrairement à SFR, RED ne propose pas de services permettant d’avoir accès à la TV depuis son mobile, même via une option supplémentaire par mois. En revanche, il donne accès à 100 Go de stockage dans le cloud inclus dans le forfait accessible via l’application de l’opérateur. C’est aussi l’un des seuls opérateurs à proposer une option « montre connectée » permettant pour 5 euros de plus par mois de rendre sa montre connectée parfaitement autonome, pour peu quelle soit compatible eSIM, avec par exemple, la récente Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

De son côté, B&You propose en option et sans engagement le bouquet b.tv comprenant + de 70 chaînes. Il s’agit d’une option facturée 3 euros de plus par mois avec un premier mois offert via ses nouveaux forfaits mobile. B&You propose également d’autres options plus variées comme son service de cloud Gaming Pleio pour 9,99 euros/mois. Une autre option très pratique baptisée Onoff permet d’attribuer un second numéro à son forfait sans avoir à utiliser une autre carte SIM.

Avec un nombre d’options plus important et surtout sans engagement, c’est B&You qui remporte ce round.

Faut-il choisir RED ou B&You ?

C’est B&You qui propose en ce moment la meilleure offre. L’opérateur a ajusté ses forfaits pour être plus compétitif que son concurrent direct. Cependant les forfaits RED restent également de bonne facture surtout avec une petite avance sur la qualité du réseau.

Les offres RED sont disponibles jusqu’au 13 septembre 2021 celles de B&You jusqu’au 14 septembre 2021.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Si ces offres ne vous intéressent pas , nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement pour trouver le forfait qui vous correspond le mieux.