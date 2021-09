Ce forfait mobile ne lésine pas sur l’enveloppe de data : 150 Go pour 8,99 €/mois

NRJ Mobile est l'un des opérateurs les plus généreux lorsqu'il s'agit de proposer des enveloppes data conséquentes pour un prix défiant toutes concurrences. Cette fois-ci, on retrouve un forfait géant de 150 Go pour seulement 8,99 euros par mois la première année.

NRJ Mobile n’a pas pour habitude de lésiner sur l’enveloppe data de ses forfaits mobile. Et là encore, l’opérateur ne fait pas exception et propose jusqu’à mercredi prochain un forfait massif de 150 Go pour moins de 9 euros par mois la première année, toujours sans engagement.

Qu’offre le forfait NRJ mobile du moment ?

Un abonnement sans engagement

150 Go en France et 15 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Jusqu’au 22 septembre, le forfait 150 Go en série limitée chez NRJ Mobile est disponible à 8,99 euros par mois pendant 12 mois. Le prix passe ensuite à 22,99 euros par mois, ce qui reste un prix très correct par rapport à la concurrence.

Un forfait pas cher sous le réseau de Bouygues Telecom

C’est l’opérateur historique qui distribue le réseau des clients NRJ Mobile. Par conséquent, chaque client dispose de 99% de couverture 4G sur le territoire métropolitain ainsi que des lignes partenaires en Europe et en DOM. Il s’agit du meilleur réseau concernant les communications selon les chiffres de l’Arcep. Par conséquent, vous serez heureux d’apprendre que ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités pour communiquer avec vos amis et la famille, que ce soit en France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Beaucoup de Data en solo ou à partager

Le rapport Data-prix de ce forfait est excellent. il propose jusqu’à 150 Go pour seulement 8,99 euros/mois. Pas de soucis donc pour regarder du contenu en streaming sur Netflix ou n’importe quelle autre plateforme de VOD. La navigation sur internet ou sur les réseaux sociaux devrait également se faire sans aucune limitation. Vous pourrez aussi en profiter pour utiliser le GPS de votre smartphone à l’envie sans crainte d’être limité. En bref, les exemples d’utilisation de votre mobile avec autant de data sont nombreux, mais sachez tout de même que si vous arrivez aux termes de cette enveloppe, le débit sera simplement réduit et ne donnera pas lieu à des frais supplémentaires.

Concernant la partie 4G à l’étranger, NRJ Mobile met à disposition une enveloppe de 15 Go en Europe afin d’avoir tout de même accès aux services web à l’étranger et c’est toujours sans surfacturation en cas de dépassement. En revanche, cette enveloppe est décomptée du forfait de base et n’est pas proposée en plus.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.