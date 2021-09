DJI Mavic Mini : la pack drone + accessoires est en promotion pour les French Days (-100 €)

Dans le milieu des drones grand public, la marque DJI reste une valeur sûre. Son modèle le plus compact, le Mavic Mini, profite des French Days pour perdre 100 euros sur son prix de base pour atteindre 399 euros, le tout livré dans un pack complet.

C’est surement le moment de profiter des French Days pour vous offrir le drone de vos rêves. On ne parle pas forcément des modèles hors de prix, mais plutôt de l’un des modèles les plus abordables, compacts et parfaits pour se mettre à la voltige par procuration. Il s’agit du Mavic Mini de la marque DJI qui se retrouve en ce moment en pack avec ses accessoires et avec 100 euros de réduction par rapport à son prix d’origine sur la Fnac et Darty.

Quelles sont les caractéristiques du DJI Mavic Mini ?

30 minutes de vol avec la batterie

Le format compact et la simplicité d’utilisation

Les vidéos en 2,7K à 30 ips ou en 1080p à 30 ou 60 ips

Au lieu de 499 euros, le drone DJI Mavic Mini est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur le site de la Fnac et Darty pendant les French Days.

Un drone mini par la taille, mais d’une grande technique

Avec un poids de seulement 249 grammes et un format ultra compact, on peut dire que le DJI Mavic Mini passe inaperçu dans le bon sens du terme. Cette compacité est mise en avant par sa possibilité de se replier complètement pour ne former qu’une simple brique et faciliter son transport et éviter de l’endommager.

Le drone est fourni avec une manette avec des sticks amovibles pour le contrôler et dans laquelle il est possible de loger son smartphone Android ou iOS. De cette manière, on obtient un rendu vidéo en plein vol limité cependant à 2 kilomètres de distance maximum. Le drone dispose de plusieurs paramètres de de vol automatique, comme les modes Quickshot, Dronie, Rocket, Circle, Hélice ou encore Timelapse. Attention cependant aux obstacles et aux murs, le DJI Mavic Mini n’intègre pas de détecteur de collision et peu facilement s’abimer en cas de choc.

Le drone est d’ailleurs livré en pack avec 3 paires d’hélices supplémentaires, 18 vis de rechange pour hélices et un tournevis, 3 batteries de change, une protection d’hélices à 360°, une station de recharge pour batteries qui fait également office de batterie externe et une sacoche de transport.

De bonnes capacités vidéo, surtout pour le prix

Le Mavic Mini dispose d’une nacelle stabilisée sur 3 axes, ce qui lui permet d’avoir un rendu stable. Le CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83° permet de prendre des photos et des vidéos en 2,7 K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Pas de 4K au programme, mais la qualité de la vidéo est largement à la hauteur pour un usage occasionnel. Côté charge, le Mavic Mini ne fait malheureusement pas de miracles et peut tenir jusqu’à 30 minutes maximum en fonctionnement.

N’hésitez pas à lire notre test du DJI Mavic Mini pour en savoir plus.

