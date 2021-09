Forfait mobile : 80 Go de 4G pour 8 €/mois via une offre sans engagement

C'est au tour de Cdiscount mobile d'être mis en avant aujourd'hui avec ses nouveaux forfaits en série limitée. Vous avez le choix entre le forfait de 5 Go à 3,99 euros par mois et l'autre de 80 Go pour 7,99 euros par mois. Mais vous l'aurez compris, la dernière offre est de loin la plus intéressante.

Cdiscount mobile utilise le réseau Bouygues Telecom. Il vient de mettre à jour son catalogue de forfaits sans engagement avec deux nouvelles offres en série limitée. L’une correspond plus à celles et ceux qui veulent une petite quantité de data pour pas cher quand l’autre propose un excellent rapport Go/prix. À vous de choisir !

Le détails des forfaits Cdiscount Mobile

Un prix bas pendant 1 an

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 80 Go de data en France

Jusqu’au 5 octobre 2021, deux forfait sont en série limitée chez Cdiscount Mobile : 5 Go pour 3,99 euros par mois pendant un an et 80 Go pour 7,99 euros par mois, là aussi pendant un. Les prix passent ensuite respectivement à 7,99 euros et 16,99 euros mensuels. Pour rappel, ces forfaits sont sans engagement.

Un forfait mobile adapté à vos besoin et à votre budget

Cdiscount mobile a tendance à passer d’un extrême à l’autre du côté des données mobile de ses forfaits. Cette fois-ci, l’operateur virtuel tributaire du réseau de Bouygues Telecom propose 5 ou 80 Go de données 4G. Les petit consommateurs d’internet mobile s’orienterons vers le premier tandis que les plus gourmands en 4G seront sans doute plus attiré vers le second. Ce dernier est tout de même bien plus recommandé si vous avez l’habitude de regarder vos séries en VOD sur votre mobile en déplacement ou sans utiliser de Wifi.

L’opérateur a également prévu une enveloppe de données pour l’étranger, en particulier depuis l’Europe et les DOM. le premier forfait vous fait disposer des 5Go du forfait de base et le second monte à 11 Go. De quoi êtes plus à l’aise dans le cas d’un voyage et ne pas à payer de supplément pour pouvoir utiliser son internet mobile à l’étranger.

Les mêmes avantages côté communication

Peu importe le forfait, Cdiscount inclut dans ses deux forfaits sans engagement les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM mais uniquement vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !