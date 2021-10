Un gigantesque forfait 4G pas cher fait son apparition : 200 Go à 9,99 €/mois

C'est souvent chez les opérateurs virtuels que l'on trouve les meilleurs prix. Cdiscount Mobile ne déroge pas à cette règle avec un nouveau forfait géant de 200 Go pour un prix très attractif : seulement 9,99 euros par mois pendant un an.

Cdiscount Mobile est l’un des opérateurs mobile virtuels ayant le plus tendance à changer ses offres pour correspondre aux forfaits des grands opérateurs historiques, tout en proposant des prix plus de compétitifs. Cette fois-ci, l’opérateur mobile du géant de la revente en ligne met le paquet avec un forfait 4G de pas moins de 200 Go pour un prix défiant toute concurrence.

Les avantages des forfaits Cdiscount Mobile

Un prix bas pendant un an

Les appels/SMS/MMS illimités en France, Europe/DOM

Jusqu’à 200 Go de données en France et 15 Go à l’étranger

Jusqu’au 27 octobre 2021, le forfait mobile 200 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est à seulement 9,99 euros par mois pendant un an. L’offre passe ensuite à 19,99 euros par mois, un prix toujours compétitif pour autant de données. Rappelons que ce forfait est toujours sans engagement et que vous pouvez le changer avant la bascule de prix.

Dans la même période promotionnelle, vous pouvez aussi opter pour le forfait de 130 Go qui est proposé un peu moins cher : 7,99 euros par mois pendant 12 mois puis 20,99 euros mensuels par la suite, toujours sans engagement.

Un Forfait Géant en Data…

Forcément, c’est l’aspect qui est le plus à mettre en avant en ce qui concerne ce forfait : la grande quantité de data 4G disponible pour le prix. Avec 200 Go e données en fair-use vous pourrez profiter de tout votre univers numérique sans crainte d’être trop limité, comme regarder ses séries Netflix en déplacement ou naviguer sur internet ou sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pourrez même en faire profiter votre entourage en activant le partage de connexion. Vous aurez même la possibilité, en solution d’appoint, d’utiliser la carte SIM dans une box 4G pour obtenir un internet mobile à domicile, si celui-ci n’est pas correctement couvert en Fibre ou ADSL. Chez Cdiscount Mobile, c’est le réseau de Bouygues Telecom qui est mis à contribution, aucune crainte donc, car 99 % du territoire métropolitain est couvert en 4G.

… Et conçu pour voyager

Cdiscount Mobile a aussi prévu une enveloppe dédiée à utiliser à l’étranger, spécifiquement en Europe et DOM. Sur le forfait de 200 Go, celle-ci est de 15 Go. Cela s’avérera bien pratique en cas de besoin pour notamment utiliser son GPS à l’étranger sans avoir besoin de se connecter à un réseau Wifi public.

En dehors de la data, ce forfait dispose des appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !