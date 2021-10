Dell XPS 13 : le puissant ultrabook équipé d’un i7 11e gen est à -30 %

Sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme, le Dell XPS 13 est depuis plusieurs années une référence qui allie performances, autonomie et design soigné. Désormais équipé du processeur de 11e génération d'Intel, le modèle 9305 est à un meilleur prix sur Amazon et passe de 1 399 euros à 999 euros.

Dell est rapidement devenu incontournable avec son XPS 13. Et si en général, cette gamme est assez onéreuse, en ce moment sur Amazon, le modèle 9305 qui profite du dernier processeur d’Intel perd 400 euros de son prix pour devenir beaucoup plus accessible qu’à son lancement.

Les points forts du Dell XPS 13 9305

Sa conception épurée et élégante

Son processeur i7 11e génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Sa bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 399 euros, le PC portable Dell XPS 13-9305 est désormais affiché à 999 euros sur Amazon, soit presque 30 de remise immédiate.

Il y également une alternative gaming qui est en ce moment moins cher. Il s’agit du HP Pavilion Gaming 17 avec une RTX 3050, qui est affiché en promotion 834,99 euros sur Cdiscount, mais qui passe ensuite à 759,99 euros grâce à une ODR de 75 euros valable jusqu’au 7 novembre 2021.

Un ultrabook réussie

Le Dell XPS 13 s’inscrit comme un véritable ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. Le constructeur abandonne presque les bordures, et adopte un look borderless avec un écran qui semble sans fin grâce à la bordure InfinityEdge sur 3 côtés qui offre un écran de 13,3″ dans un format 11 pouces pour un rapport screen-to-body de 80,7 %.

Par ailleurs, la dalle est de très bonne qualité, car on retrouve une définition Full HD+ (1920 x 1200), agrémenté d’un revêtement antireflet et d’une très forte luminosité maximale. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Et la marque tient aussi à miser sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,16 kg et ses 19 mm d’épaisseur.

Un gain de puissance avec la puce Intel Core 11e gen

Pour son XPS 13, Dell a tenu à proposer une fiche technique bien fournie et puissante. Sous le capot, on retrouve donc un un processeur Intel Core de 11e génération, plus précisément, un Intel Core i7 1165G7 EVO cadencé à 2,8 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en boost) et un chipset graphique Intel Iris Xe. Cette configuration assure un gain de performance par rapport aux processeurs de 10e génération, et le laptop sera capable de faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Et la partie graphique sera bien puissante pour lancer des jeux 3D gourmands, car grâce à l’ajout de la puce graphique Iris Xe, Intel assure que les jeux du moment tourneront correctement en Full HD à plus de 30 images par seconde — de quoi ravir certains joueurs.Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe), ce qui assurera une fluidité excellente, y compris pour faire du multitâche sans accroc. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6.

Niveau endurance, vous pourrez profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Avec une batterie de 53 Wh, le Dell XPS 13-9305 tiendra facilement une journée avec 7,5 heures d’autonomie annoncée. Pour finir, cet ultrabook s’équipe d’une bonne connectique avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, une carte microSD, une prise jack, ainsi qu’un logement antivol Wedge. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer le Dell XPS 13 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.