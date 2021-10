Déjà abordable, la nouvelle caméra de surveillance de Xiaomi est à -20 %

La Mi 360° Home Security Caméra de Surveillance 2K est la nouvelle caméra de sécurité connectée du géant chinois. Elle va pouvoir surveiller à distance votre domicile et ses environs, le tout sans dépenser une somme conséquente. Puis en ce moment, son prix est en baisse et passe de 49,99 euros à 39,99 euros seulement.

Si la plupart d’entre vous connaissent les smartphones de Xiaomi, le constructeur chinois a plus d’un tour dans son sac et propose même des caméras de surveillance. Eh oui, la firme chinoise est présente sur ce marché depuis quelque temps et a récemment sorti une nouvelle solution : la Mi 360° Home Security Caméra de Surveillance 2K. C’est une caméra qui surveille votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’en ce moment elle profite d’une réduction de 10 euros et devient encore plus abordable.

Ce qu’il faut retenir de la caméra de surveillance de Xiaomi

Elle est facile à installer

Elle enregistre des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

Avec une vision en 360° et une vision nocturne

Elle peut se connecter facilement avec les autres appareils de la marque

Lancée au prix de 49,99 euros, la Mi 360° Home Security Caméra de Surveillance 2K est à moins 20 % et passe à 39,99 euros seulement sur Amazon. Soit 10 euros d’économie sur la facture. Elle est au même prix sur le site officiel de la marque.

Pas d’évolution au niveau du design

La récente caméra de sécurité Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K succède à la version 1080p que nous testées il y a déjà quelques années. Et la première chose que l’on remarque, c’est que visuellement elle ressemble trait pour trait au premier modèle. On retrouve donc un look discret avec un revêtement en plastique blanc, avec une forme arrondie où l’on retrouve le module caméra motorisé. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Une meilleure définition (2K)

La véritable nouveauté de cette nouvelle caméra est qu’elle propose désormais une définition 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels, au lieu du 1080p sur la première version. En améliorant la résolution, les images gagneront en détail, même lorsque que vous zoomer le sujet. Et, comme son nom l’indique, la caméra offre un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. De plus, l’ouverture de f/1,4 offre un grand-angle pour avoir un maximum d’informations sur l’image. La vision nocturne a également été améliorée pour une image encore plus nette et avec davantage de détails, même en faible luminosité. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes.

Facile à utiliser/installer

Pour la mettre en route, il faut tout d’abord installer l’application Mi Home du constructeur disponible sur iOS et Android. Ensuite, il vous suffit d’allumer la caméra pour pouvoir l’appareiller via votre smartphone ou tablette afin de la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. Enfin depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD, qui débloquera le stockage local des images jusqu’à 32 Go. Il est également possible de passer par le cloud du constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Mi 360° Home Security Caméra de Surveillance 2K de Xiaomi.

Xiaomi face la concurrence

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée de Xiaomi avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2021.