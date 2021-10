Fnac/Darty propose un pack Samsung Galaxy Buds 2 + Pad à moins de 130 €

La deuxième génération d'écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 2, est déjà disponible à prix réduit dans un pack contenant également un Samsung Pad, un chargeur sans fil à induction. Le tout est affiché à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros à la Fnac et chez Darty, mais une ODR de 15% est également proposée pour faire baisser la facture.

Les Galaxy Buds 2, les nouveaux true wireless de Samsung, ont rejoint en août dernier la grande famille des écouteurs dotés de la réduction de bruit active. En plus de cela, ceux-ci proposent un rendu sonore équilibré qui conviendra au plus grand nombre. Pour les tester, le moment est idéal puisqu’ils se glissent dans un pack comportant également un Samsung Pad, le tout à un prix réduit grâce à une promotion doublée d’une ODR.

Ce qu’il faut retenir du pack Samsung Galaxy Buds 2 + chargeur sans fil

Des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active

Compatibles avec la charge rapide

Un Samsung Pad sans fil et discret

D’abord affiché à 169,99 euros, le pack Samsung Galaxy Buds 2 + chargeur Samsung Pad est actuellement disponible à 149,99 euros à la Fnac et chez Darty Mais grâce à une ODR de 15% proposée par Samsung, le prix de l’ensemble revient à 127,49 euros.

Une réduction de bruit active efficace

En matière de design, les Samsung Galaxy Buds 2 s’inscrivent dans la lignée des Buds Live ou des Buds Pro. Ils adoptent donc eux aussi un format intra-auriculaire tout en rondeur, qui restera quand même très confortable dans l’oreille, notamment grâce à leur poids contenu de 6,3 grammes par oreillette.

Comme ses prédécesseurs, les Galaxy Buds 2 sont dotés de la réduction de bruit active. Pour rappel, cette technologie permet d’isoler son utilisateur grâce à la réduction des sons environnants. Si les écouteurs de la marque coréenne ne proposent pas un aussi bon résultat que les indétrônables AirPods Pro et autres WF-1000XM4 de Sony, ils assureront tout de même une réduction des bruits vraiment convaincante. À noter qu’un mode transparence sera aussi disponible pour, au contraire, pouvoir écouter les bruits aux alentours.

Une qualité audio au rendez-vous

Outre la réduction de bruit active, les Galaxy Buds 2 se démarquent par un rendu sonore équilibré, bien détaillé et chaleureux, notamment grâce à ses deux transducteurs dynamiques. Toutefois, si la signature de Samsung ne vous convient pas vraiment, vous pourrez toujours moduler différents presets disponibles sur l’application Galaxy Wearables.

Les Galaxy Buds 2 sont par ailleurs équipés de trois microphones chacun pour les appels et l’enregistrement de vidéos. Dans un environnement calme, votre voix sera bien centrée et vous n’aurez pas à souffrir d’échos parasites. Dans un milieu plus bruyant, les écouteurs s’adapteront aux nuisances sonores pour ne pas les répercuter sur votre interlocuteur.

Enfin, concernant l’autonomie, Samsung promet une autonomie de 5 heures avec la réduction de bruit activée. De son côté, le boîtier proposera 20 heures d’utilisation, et jusqu’à 29 heures sans la réduction de bruit active. Selon notre test, nous avons pu récupérer 100 % de batterie en seulement 38 minutes. Ces écouteurs se rechargeront par USB-C, et seront aussi compatibles avec la charge sans fil.

Un Samsung Pad pratique

Justement, en parlant de charge sans fil, le pack contient également un Samsung Pad, un chargeur sans fil certifié Qi, que l’on a déjà recommandé dans nos lignes. Sa puissance peut grimper jusqu’à 9 W, et grâce à cela, vous pourrez recharger non seulement vos Galaxy Buds, mais aussi vos smartphones Galaxy et montres connectées Galaxy Watch sans problème. Son look compact et discret facilitera en plus son transport.

