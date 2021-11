De 120 à 160 Go : voici les meilleurs forfaits gorgés de 4G du moment

Sommaire Comparateur Commentaires

Si vous avez une consommation importante de Go avec votre mobile mais que votre forfait est trop limité, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs deals du moment pour assouvir vos besoins.

Les opérateurs mobiles n’ont pas attendu le Black Friday pour dégainer leurs offres, surtout en ce qui concerne les forfaits mobile sans engagement les plus fournis en données 4G. Et même si d’autres offres pourraient arriver d’ici la fin du mois, il est déjà possible de faire de sacrées économies si vous avez l’habitude d’aller au bout de votre enveloppe de Go mensuelle. Voici donc pour vous les meilleures offres du moment que chez B&You, Orange, RED et Prixtel.

Les forfaits en promo en un clin d’oeil

Le forfait B&You de 130 Go

Bouygues Telecom est un habitué des changements d’offres via son label low cost B&You. En ce moment, l’opérateur propose un forfait de 130Go pour seulement 18,99 euros par mois et sans changement de prix après la première année. Ces données sont accessibles partout en France et vous seront utiles pour profiter de votre mobile à 100% de ses capacités sans devoir passer par réseau Wi-Fi, tout du moins, on l’espère. La qualité du réseau de Bouygues n’est plus à démontrer, l’Arcep le plaçant comme le réseau numéro un concernant la qualité des communications dans toute la France. C’est d’ailleurs tout à propos puisque ce forfait vous fait profiter des appels, des SMS et des MMS de façon illimités en France métropolitaine.

Concernant les données à l’étranger, ce forfait donne droit à 12 Go à utiliser depuis le territoire Européen et dans les DOM. Cela est notamment utile pour profiter sans surcoût du réseau mobile en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi public.

Jusqu’au 16 novembre 2021, le forfait de 130 Go chez B&You est à 18,99 euros par mois. C’est un forfait sans engagement et vous pouvez y mettre fin à n’importe quel moment.

Le forfait Orange de 120 Go

Orange a récemment rendu l’ensemble de ses forfaits mobile sans engagement, ce qui lui a permis de s’aligner sur les prix de ses concurrents. Forcément avec le réseau Orange, vous êtes assuré de bénéficier du meilleur réseau mobile en France en ce qui concerne la data et avec pas moins de 120 Go, il y a de quoi faire. Cela vous sera notamment utile pour naviguer sur les réseaux sociaux ou sur le web, regarder des vidéos en streaming et même jouer grâce aux plateformes cloud comme le Xbox Game pass, Stadia ou même Geforce Now depuis votre mobile. Pour l’étranger, Orange donne droit à une enveloppe immense de 70 Go, ce qui justifie certainement un prix plus élevé que ses concurrents.

Forcément, ce forfait propose aussi des communications en illimités concernant les appels, les SMS et les MMS en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre. Orange permet aussi l’ajout d’une option multi-SIM sur demande permettant d’obtenir une carte SIM supplémentaire pour vos appareils connectés (tablettes, montre, Box 4G, etc.)

Le forfait Orange de 120 Go est actuellement à 20,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 32,99 euros mensuels. Un autre forfait de 130 Go est aussi de la partie, mais il est listé à 29,99 euros par mois pendant un an puis 44,99 euros mensuels ce qui le rend de facto moins intéressant.

Le forfait RED de 130 Go

RED, c’est un peu l’outsider du forfait mobile. Celui auquel tu ne penses pas directement, mais qui peut te surprendre à tout moment avec une offre défiant la concurrence. L’opérateur Low-Cost de SFR s’est donc aligné sur son homologue B&You pour proposer un forfait de 130 Go à un prix rond de 19 euros par mois. SFR est d’ailleurs un réseau mobile légèrement meilleur côté data d’après les chiffres de l’arcep avec une moyenne en téléchargement et envoi supérieure au réseau de Bouygues Telecom. Comme son concurrent direct, RED propose les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). La seule limite est de 3 heures maximum par appel et des SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.

Au niveau des données à l’étranger, RED fournit une enveloppe de 15 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM. La différence vient du fait que les données sont prévues en plus et ne sont pas décomptées du forfait de base, ce qui peut faire une grosse différence si vous avez l’habitude de passer les frontières.

Jusqu’au 16 novembre, le forfait de 130 Go chez RED est à 19 euros par mois et sans prix qui double après la première année.

Le forfait Prixtel de 160 Go

C’est l’opérateur le moins connu de cette sélection, mais c’est surtout le plus intéressant en termes de prix. Pour pas moins e 15,99 euros par mois, l’opérateur low cost propose pas moins de 160 Go à utiliser partout en France, ce qui en fait le forfait le plus blindé en données de cette sélection. Avec un tel montant, encore moins de soucis d’être limité dans son utilisation d’internet mobile que ce soit pour regarder du contenu en streaming même pour jouer dans le cloud. C’est d’ailleurs le réseau de SFR qui est utilisé par Prixtel pour l’ensemble de ses forfaits, que ce soit pour les données 4G ou pour les communications. Ces dernières sont d’ailleurs elles aussi illimitées pour les appels, les SMS et les MMS depuis la France, l’Europe, DOM et même vers les USA et le Canada.

Pour les données à l’étranger, l’enveloppe est de 15 Go, à utiliser depuis l’espace européen et les DOM.

Cette offre de forfait Prixtel à 160 GO est proposée à 15,99 euros par mois pour la première année puis 21,99 euros mensuels par la suite. C’est un forfait sans engagement, vous avez donc la possibilité de changer d’offre à tout moment.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

