Portal Go : l’écran connecté mobile de Facebook (Meta) est déjà à -35 %

Le Portal Go de 2021 est le nouvel écran connecté de Meta, anciennement Facebook Inc.. Sa principale force réside dans son côté léger et transportable. Il propose un large choix d’outils de communication, pour pouvoir rester en contact avec vos proches ou bien vos collègues. Sorti il y a quelques semaines, le voilà déjà en promotion sur Amazon et passe à 149 euros au lieu de 229 euros.

Pour la nouvelle génération de son Portal Go, le géant des réseaux sociaux a tenu à proposer un écran connecté plus nomade que le modèle précédent. Si ces deux modèles partagent la même diagonale, la version 2021 apporte quelques améliorations notamment en intégrant une batterie pour pouvoir vous suivre partout dans vos appels vidéo, vos réunions et votre productivité. La concurrence est assez rude avec Google et Amazon, mais l’écran connecté de Meta (anciennement Facebook Inc.) est loin d’être inintéressant, surtout avec une réduction de 80 euros.

Ce qu’il faut retenir du Facebook Portal Go

Il s’agit d’un écran compact et nomade

Parfait pour rester en contact avec ses proches

Avec Alexa intégré avec des haut-parleurs convaincants

Et sans compter sur sa bonne autonomie

Lancé à 229,99 euros il y a quelques semaines seulement, le Facebook Portal Go est d’ores et déjà en promotion sur Amazon au prix de 149,99 euros.

Un design bien connu du côté de chez Google

Pour cette nouvelle version, Facebook, ou plutôt Meta, décide de ne plus proposer le format rectangulaire droit, mais plutôt opter pour un look qui se rapproche fortement du Google Nest. Hub. Le Portal Go de nouvelle génération semble donc s’inspirer de la firme de MontainView en proposant un revêtement en tissu tout autour de l’écran. Il se différencie grâce à la présence d’une poignée qui va permettre de le transporter facilement n’importe où, surtout avec son poids de seulement 1,4 kg. D’ailleurs, la compagnie de Mark Zuckerberg mise ici sur la portabilité de son écran connecté en intégrant une batterie — eh oui, finit le fil qui nous empêche de ballotter l’écran d’une pièce à une autre. D’ailleurs, vous pourrez compter sur autonomie de plus d’une journée sans recharge.

Concernant l’écran en lui-même, il profite d’une diagonale de 10,1 pouces en définition HD (1 280 x 800 pixels). Résultat : les couleurs sont agréables et la dalle est suffisamment lumineuse et qualitative pour vous permettre de contempler vos photos de paysage ou de portraits de vos proches. On retrouve ensuite une caméra de 12 mégapixels avec un champ de vision ultra-large. Cette dernière se montre très efficace, et diffuse en HD. Avec l’ultra grand-angle, vous êtes assuré d’avoir toute la famille dans le cadre, même lorsque la luminosité manque. D’autant plus que la fonction Smart Camera permet de suivre vos moments et s’adapte si une personne vous rejoint lors de votre appel. Même chose pour le son, la fonction Smart Sound permet de réduire les bruits de fonds et améliore le rendu de votre voix. En parlant de son, cet écran est aussi équipé de haut-parleurs de 2,5 W, avec un caisson d’une puissance de 20 W. Et si les basses sont peu présentes, la partie sonore est convaincante et suffisante pour écouter de la musique ou regarder un film.

Idéal pour les appels vidéos (avec vos proches ou vos collègues)

Cet écran connecté est avant tout pensé pour passer des appels vidéos via Messenger et WhatsApp, même si votre destinataire est sur smartphone ou tablette. Et même professionnellement, en vue de la pandémie et la croissance du télétravail, il était important de proposer un produit pour assurer vos visioconférences, et de proposer un deuxième écran en plus de votre PC. Alors le Portal Go doit servir pour autre chose que les appels entre amis et penser aussi à vos collègues. Il est adapté pour vos réunions en visioconférence avec différentes applications comme Webex, ou encore Zoom. Tout l’univers Microsoft Teams sera disponible (calendrier, contacts, partage de fichiers, chat, etc.). D’ailleurs, le géant des réseaux sociaux pense également à vos enfants, en intégrant un mode Story Time et Effets AR. Vous allez pouvoir donner vie aux histoires que vous racontez à vos enfants avant de dormir, avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée.

La présence d’Alexa et une protection de la vie privée

Essentiellement conçu pour le contenu Facebook — Messenger et/ou WhatsApp —, le Portal Go 2021 intègre également l’assistant vocal d’Amazon. Ainsi, comme sur l’Echo Show, vous pourrez poser vos questions par la voix : demander la météo, mettre de la musique, lancer une chaîne TV, mais aussi gérer votre maison connectée. Et si vous aviez des doutes concernant la confidentialité, sachez qu’il possible de désactiver votre caméra ou le microphone, du bout des doigts, ou bloquer physiquement l’objectif de la caméra avec le cache-objectif inclus. Une lumière rouge vous notifiera que votre caméra, ou que votre microphone, est bel et bien éteint. Enfin, il est possible de surfer sur Internet grâce au navigateur Web qui est inclus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Facebook Portal Go.

