Le récent Lenovo Smart Clock 2 n’est qu’à 39 € pour le Black Friday

Le Lenovo Smart Clock 2 est le tout nouveau réveil connecté de la marque, qui s'accompagne d'une station d'accueil pour recharger sans fil vos appareils compatibles. On le trouve d'ores et déjà en promotion à 39 euros au lieu de 69 euros pour le Black Friday sur le site de la Fnac.

On est le vendredi 19 novembre 2021, mais certains e-commerçants, comme la Fnac, ont choisi de mettre en ligne leurs offres Black Friday une semaine en avance. Cela permet donc déjà de faire de bonnes affaires et de se procurer le récent Lenovo Smart Clock 2 presque à moitié prix.

Les points clés du Lenovo Smart Clock 2

Le nouveau design avec l’enceinte tout autour de l’écran

Le socle à induction pour recharger sans fil

L’ajout de la veilleuse

Au lieu de 69,99 euros depuis son lancement, le Lenovo Smart Clock 2 est aujourd’hui pour la première fois en promotion et passe à seulement 39,99 euros sur le site de la Fnac, soit 30 euros d’économie sur ce nouveau produit.

Si vous préférez un modèle plus classique et moins onéreux, on trouve également le Lenovo Smart Clock Essential à seulement 24,99 euros au lieu de 49,99 euros, toujours sur le site de la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Smart Clock 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un réveil connecté pensé pour votre table de chevet

Le premier réveil connecté de la marque était déjà bien pratique, mais le Lenovo Smart Clock 2 arrive à faire encore mieux. Pour cela, la marque américaine ne promet pas une fiche technique rehaussée ou de nouvelles fonctionnalités pour son nouveau produit, mais simplement un design repensé pour offrir plus de possibilités. Le tissu recouvre maintenant la totalité de l’appareil pour ne laisser que de la place à l’écran tactile IPS LCD de 4 pouces affichant une définition de 800 x 480 pixels et, ainsi, permettre une meilleure diffusion sonore.

Pensé pour trouver sa place dans une chambre, ce nouveau Smart Clock s’accompagne d’un support proposant de la charge sans fil via un socle à induction sur le côté droit, le côté gauche étant réservé au réveil connecté. Vous pourrez alors recharger jusqu’à 10 W (voire plus) vos appareils compatibles, et même ceux de la Pomme grâce à sa compatibilité MagSafe. Un port USB-A est toujours de la partie pour recharger simultanément un autre appareil en mode filaire. À la base du Lenovo Smart Clock 2, on retrouve également une veilleuse de seulement 11 lumens pour ne pas agresser les yeux.

Ce n’est pas un produit Google, mais presque

Tout ceci étant dit, ce nouveau réveil connecté remplit exactement les mêmes fonctions que le premier modèle. Google Assistant répond bien évidemment présent pour répondre à toutes les commandes vocales captées par le microphone numérique longue portée du Smart Clock 2. Vous pourrez alors lui demander de jouer de la musique, de programmer un rappel ou une alarme, de savoir la météo du jour ou même d’exécuter des routines selon votre choix.

L’OS étant celui de Google, il est aussi possible de caster du contenu depuis un smartphone ou vers une TV. En ce qui concerne l’interface, elle est claire et facile d’accès, avec des caractères affichés suffisamment gros pour voir les informations même à l’autre bout de la pièce. De plus, quelques nouveautés sont au programme, comme la possibilité de configurer plusieurs comptes Google et de choisir le mode sombre (comme sur smartphone).

Lire aussi

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.