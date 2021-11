OnePlus 9 et 9 Pro : ces 2 smartphones premium sont bradés pour le Black Friday

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont sortis en décalé, mais ils s'accordent aujourd'hui tous les deux pour proposer de belles promotion pour ce Black Friday. En effet, Amazon baisse respectivement les prix à 569 euros au lieu de 719 euros (pour la version 128 Go) et à 799 euros au lieu de 999 euros (pour la version 256 Go).

C’est définitivement le Black Friday avant l’heure ! De nombreux e-commerçants ont activé leurs meilleures offres de l’événement en avance pour vous permettre de faire dès aujourd’hui de belles économies sur les produits Tech les plus populaires et en ce moment ce sont les OnePlus 9 et OnePlus Pro qui sont à l’honneur avec des remises allant jusqu’à 200 euros.

Les smartphones premium OnePlus en promo

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d'œil ci dessous afin de dénicher d'autres offres concernant les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 : du premium presque sans compromis

Le OnePlus 9 a évidemment fait quelques concessions par rapport au modèle Pro. La dalle est toujours AMOLED à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ — à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés, mais il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec une luminosité maximale excellente et une température des couleurs qui se rapproche de la perfection.

Côté performances, le OnePlus 9 se dote lui aussi du surpuissant Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, ce smartphone est capable de répondre à tous les usages en 2021, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface Oxygen OS basée sur Android 11. On retrouve également la même batterie de 4 500 mAh que sur le 9 Pro. L’autonomie est correcte, mais on apprécie surtout la charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. La charge sans fil jusqu’à 15 W est également de la partie.

Pour la photo, le partenariat avec Hasselblad a réellement porté ses fruits. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 9.

Le OnePlus 9 en bref

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le surpuissant Snapdragon 888

La charge ultra rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 719 euros habituellement, le OnePlus 9 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 569 euros sur Amazon.

OnePlus 9 Pro : le top du top

Le OnePlus 9 Pro apporte quelques améliorations par rapport au modèle précédent. On l’a déjà dit, son écran est excellent, puisque AMOLED et QHD+ de 6,7 pouces à 120 Hz (adaptatif), sans oublier le support des spectres sRGB et Display P3, mais aussi le HDR10+. C’est un régal pour regarder toute sorte de contenus, et pendant longtemps avec sa batterie de 4 500 mAh. Cette dernière est bien gérée, mais on va surtout apprécier l’efficacité de sa recharge, puisque compatible charge rapide et sans fil. En filaire à 65 W, vous pourrez récupérer 80 % en 20 minutes, et 100 % en 30 minutes. En sans-fil à 50 W, c’est seulement 45 minutes pour recharger entièrement le OnePlus 9 Pro.

On retrouve ensuite les mêmes performances grâce au Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM, mais le principal changement est la photo, notamment grâce au partenariat noué avec Hasseblad. Le module arrière doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un objectif téléphoto de 8 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels est capable de prendre des clichés très détaillés, d’autant plus que la colorimétrie est cohérente entre les différents capteurs. Mention spéciale pour la mise au point très convaincante, même s’il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 9 Pro en bref

L’un des meilleurs écrans du marché

Avec la puce la plus puissante de Qualcomm

Sans oublier la charge filaire 65 W et sans fil 50 W

Au lieu de 999 euros habituellement, le OnePlus 9 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon.

