Xiaomi Black Shark 4 : voilà un smartphone gaming pas cher pour le Black Friday

Vous hésitez encore parmi les nombreux deals smartphones du Black Friday ? Il y a des chances que ce Xiaomi Black Shark 4 puisse définitivement vous convaincre. Surtout avec un tel rabais : 337 euros au lieu de 499 sur Amazon.

Sorti en mars 2021, le Black Shark 4 est le dernier smartphone en date de la gamme gaming du constructeur Xiaomi. Il succède au Black Shark 3 Pro que nous avions pu tester à sa sortie en 2020 et apporte son lot de nouveautés et d’améliorations. La bonne nouvelle c’est qu’Il profite aujourd’hui, dans sa version 8 + 128 Go, d’une réduction de 162 euros sur Amazon pendant le Black Friday.

Les caractéristiques du Black Shark 4

Un smartphone pensé pour jouer

Une charge ultra rapide à 120 W

L’écran AMOLED et les deux haut-parleurs stéréo symétriques

Au lieu de 499 euros à son lancement, la version 8+128 Go du Xiaomi Black Shark 4 est aujourd’hui disponible à 337 euros sur Amazon. Cette baisse de prix comprend une remise immédiate de 81 euros puis une autre du même montant en sélectionnant le coupon correspondant comme indiqué ci-dessous. Notez que le smartphone n’est pas livré avec ses accessoires gaming.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Black Shark 4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone gaming au prix du moyen de gamme

Xiaomi est décidément sur tous les fronts, même celui du gaming. Malgré la percée des Asus Rog Phone et des Lenovo Legion dans ce domaine, c’est avec sa gamme Black Shark que le constructeur chinois tente de s’imposer dans ce secteur. Le Black Shark 4 représente, comme son nom l’indique, la quatrième version du modèle et propose cette fois-ci une fiche technique plus modeste, mais non dénuée de puissance, pour profiter d’un positionnement prix confortable.

On trouve sous le capot un processeur snapdragon 870 couplé à 8 Go de RAM en format LPDDR5 et un stockage de 128 Go au format UFS3.1 pour la rapidité de transfert. Le système de refroidissement a également été repensé avec deux unités de refroidissement liquide prennent en sandwich les composants internes pour une dissipation thermique améliorée de 30%. C’est certes du solide, mais c’est surtout la partie extérieure du smartphone qui fait la différence. Tout d’abord avec un écran AMOLED de 6,67 pouces de 144Hz avec un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 720Hz donnent au Black Shark 4 le temps de réponse tactile le plus rapide du marché (8,3 ms), rien que ça !

Une vraie console portable dans un téléphone ?

Comme les anciens modèles, Xiaomi mise encore sur l’aspect extérieur tape à l’oeil de son Black Shark 4. On retrouve le fameux éclairage RGB en plus du logo lumineux au milieu du dos en verre du smartphone. Il comporte aussi deux gâchettes physiques sur la tranche droite, qui sont, il faut le dire, bien pratique pour les FPS par exemple. Xiaomi a aussi développé la surcouche afin d’embrasser à 100% le gaming avec des options de personnalisation plus poussées que sur un smartphone classique. La partie son est également de premier ordre avec la présence de deux haut-parleurs stéréo symétriques qui permettent d’offrir un son immersif.

En revanche, la partie photo est plus classique avec la présence de 3 capteurs, dont un principal de 48 mégapixels. L’autonomie de situe dans la moyenne haute avec sa grosse batterie de 4 500 mAh mais surtout une charge ultra rapide de 120 W, pratiques pour charger le smartphone en moins de 15 minutes.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.