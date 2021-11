DJI Mavic Mini : le drone et ses accessoires sont à 329 € au lieu de 499 €

Pour démarrer dans la vidéo aérienne, le DJI Mavic Mini est idéal puisqu'il s'accompagne d'une panoplie d'accessoires bien complète. Le tout affiche en plus un prix réduit à l'occasion du Black Friday. Le pack passe ainsi de 499 euros à 329 euros chez Amazon.

Deux ans après sa sortie, le DJI Mavic Mini reste encore aujourd’hui une référence sur le marché des drones destinés au grand public. Ce que les débutants dans la vidéo aérienne apprécieront surtout, c’est son lot d’accessoires qui peut être fourni avec. Hélices de rechange, station de recharge, batteries supplémentaires… De quoi voler en toute sérénité. Le prix de ce pack complet pour freiner certains acheteurs, mais heureusement, le Black Friday et ses bonnes affaires sont passés par là. Le DJI Mavic Mini et ses accessoires profitent ainsi d’une promotion de 34 %.

Ce qu’il faut retenir du DJI Mavic Mini

Un drone compact

Capable de filmer en 2,7K à 30 fps, ou en 1 080p à 30 ou 60 fps

Plusieurs fonctionnalités de vol automatique

Initialement affiché à 499 euros, le drone DJI Mavic Mini, vendu avec sa panoplie d’accessoires, est désormais proposé à 329 euros chez Amazon. Le pack est également disponible à 359 euros chez Boulanger.

Un drone compact et plus léger que la moyenne

Contrairement à beaucoup d’autres drones présents sur le marché, le DJI Mavic Mini adopte un format plus compact et léger, puisqu’il ne pèse que 249 grammes. Il se situe donc en dessous du seuil des 800 grammes, à partir duquel une déclaration et une formation sont exigées par la législation européenne. Mais on vous conseille tout de même de faire une petite formation en ligne pour pouvoir voler en toute sécurité. Autrement, ce drone sera facilement transportable grâce à son squelette pliable qui pourra se glisser dans un sac à dos sans problème.

Une installation simple

Pour contrôler le drone, il faudra simplement télécharger l’application DJI Fly, disponible sur iOS et Android, puis d’insérer votre smartphone dans la manette dotée de joysticks amovibles fournie. Pour connecter votre appareil, vous aurez trois câbles à disposition : un microUSB, un USB-C et un Lightning. Concrètement, cette installation vous permettra d’obtenir un retour vidéo en HD en plein vol, et ce, jusqu’à 2 kilomètres de distance.

Des vidéos en 2,7K

Le drone intègre par ailleurs un capteur de 12 mégapixels de 1/2,3 pouces avec un objectif à 83°. Il sera ainsi possible de capturer des photos ou des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 fps, mais aussi en 1 080p à 30 ou 60 fps. Ici, pas de 4K malheureusement, mais pour débuter dans la vidéo aérienne, la qualité d’image proposée par le Mavic Mini sera largement suffisante. Vous pourrez même exprimer votre créativité grâce aux nombreux modes de vol automatique disponibles, comme les modes Dronie, Timelapse, Fusée et Cercle.

Autrement, ce drone dispose d’une nacelle motorisée stabilisée sur 3 axes, qui assurera des images fluides et sans secousses. Il faudra toutefois veiller à le ménager, car contrairement aux drones plus premium de la marque, celui-ci n’embarque pas de capteurs de collision.

Un pack complet avec des batteries et des hélices

Côté autonomie, le drone DJI Mavic Mini pourra voler pendant 30 minutes environ sur une seule charge. Pour l’utiliser plus longtemps, les 3 batteries supplémentaires incluses dans le pack Fly More Combo accorderont 1h20 d’utilisation en plus. Ce bundle comportera également une radiocommande, 3 hélices de rechange, une hélice circulaire, une paire de sticks de rechange, une station de recharge, un chargeur de 18 W, un tournevis, 18 vis de rechange et un étui de transport.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet notre test complet du DJI Mavic Mini.

