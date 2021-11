Logitech G502 Hero K/DA : plus de 50 % de réduction pour la souris gaming de référence

Lorsque l’on joue aux jeux vidéo de manière un peu intensive, ou compétitive, il est important de posséder le matériel adéquat. Une bonne souris est donc essentielle pour réaliser des prouesses dans le dernier FPS du moment, et la Logitech G502 HERO a tout ce qu’il faut pour vous assurer la victoire. En ce moment son prix chute à 41,99 euros contre 89,99 euros.

La période du Black Friday, constitue bien souvent le moment idéal pour renouveler son matériel informatique sans à devoir payer le prix fort. Et si cet événement touche à sa fin, les e-commerçants continuent à dégainer certaines belles offres. La preuve en est avec cette belle remise sur la souris Logitech G502 HERO K/DA qui perd plus 50 % de son prix pour tomber à 41,97 euros.

Les points fort de la Logitech G502 Hero

Son poids adaptable pour un plus grand confort

Son capteur Hero 25K

Ses 11 boutons programmables

Sa personnalisation via le logiciel G

Grâce à une remise de plus de 30 % et un coupon de plus de 18 euros, la souris gaming Logitech G502 Hero K/DA tombe à 41,97 euros sur Amazon au lieu d’un prix barré à 89,99 euros. Pensez bien à cocher la case pour activer le coupon.

Une mise à jour réussie

Bien connue dans l’univers du gaming, le modèle G502 a su faire ses preuves. Le modèle HERO est la dernière itération de la famille et sans surprise, le design n’a pas beaucoup changé. On retrouve un look alliant lignes fluides et plus tranchées avec un subtil rétroéclairage RGB en prime sur le logo. Vous pourrez d’ailleurs personnaliser à l’envi l’apparence de votre souris grâce à l’éclairage RVB LIGHTSYNC avec près de 16,8 millions de couleurs. Elle pourra même être synchronisé avec d’autres périphériques Logitech. Dans ce bon plan, il s’agit du modèle conçu en partenariat avec League of Legends basé sur l’univers de K/DA. Elle se montre élégante avec son coloris blanc mélangé au bleu couleur de la marque Logitech.

La souris offre un format généreux avec des dimensions (132 x 75 x 40 mm) qui restent confortables, ainsi qu’un poids léger de 122 grammes. D’ailleurs, si vous désirez mieux la sentir en main, Logitech fournit un jeu de 5 poids de 3,6 g à installer, si besoin, dans la souris afin de trouver l’équilibre idéal pour vos sessions de jeux.

Une souris réactive et polyvalente pour assurer lors de vos sessions de jeu

Une fois en jeu, la réactivité de la souris Logitech, est assurée par le capteur optique HERO 25K. Il s’agit du capteur nouvelle génération, capable d’atteindre une sensibilité jusqu’à 200 – 25 600 DPI pour un suivi précis avec zéro lissage, filtrage ou accélération. Il promet un suivi des mouvements net et précis.

Pour finir, la G502 HERO intègre 11 boutons programmables, cependant certains ne sont pas facilement accessibles. C’est pourquoi il vous faut personnaliser les boutons pour éviter toute erreur de manipulation. Cela se fait comme toujours, via le logiciel G Hub de la marque. Notez que le câble USB livré avec fait 2 mètres de longueur, vous ne devriez pas vous sentir limité par le câble dans vos mouvements.

