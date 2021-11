Black Friday Amazon : Voici les offres encore disponibles ce dimanche

Amazon a lancé son Black Friday en avance et des tonnes de promotions qui étaient d'ores et déjà disponibles depuis une semaine, mais ça y est, le coup de départ est enfin officiellement lancé. Que vous recherchiez un smartphone, une tablette, une TV ou tout autre produit Tech, vous êtes au bon endroit pour faire des achats à prix réduit.

Les fêtes de fin d’année approche à grand pas et un grand nombre d’entre vous attende le Black Friday pour faire de bonnes affaires, aussi bien pour vous faire un petit plaisir que de faire des cadeaux de Noël à votre famille et/ou vos ami(e)s. Amazon lance le top départ dès aujourd’hui, ce vendredi 26 novembre 2021, avec des tonnes de promotions intéressantes pour que vous puissiez faire des économies, mais nous avons uniquement choisi des produits Tech que nous recommandons dans cette sélection.

Les meilleures offres du Black Friday Amazon

SSD M.2 Crucial PS5 Plus

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ou vous souhaitez tout simplement passer à la vitesse supérieure sur votre PC ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Pendant le Black Friday, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec 73 euros de remise dans ses versions 1 To et 2 To, puis 35 euros de remise dans sa version 500 Go.

Au lieu de 181,19 euros, le SSD NVMe Crucial P5 Plus de 1 To est actuellement disponible en promotion à 128,99 euros sur Amazon, soit 29 % de remise immédiate. La version 500 Go est également moins chère et passe de 109,19 à 73,99 euros. Enfin la version de 2 To est aussi en promotion en passant de 371,99 à 298,99 euros soit une réduction immédiate de 20%.

Beats Solo Pro

La réduction de bruit active concerne aussi les casques qui n’adoptent pas le traditionnel format circum-aural, plus efficace, il est vrai, pour l’isolation passive. Mais le casque sans fil Beats Solo Pro et son format supra-aural propose pourtant cette technologie qui permet de filtrer les bruits environnants. Et ce n’est pas le seul avantage qu’il propose. En voici un autre : son prix, qui chute de moitié à l’occasion du Black Friday.

Habituellement affiché à 299,99 euros, le casque Beats Solo Pro est désormais disponible à 149 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit.

Roborock S7

Présenté en début d’année 2021, le Roborock S7 est le dernier-né de la marque, et vient apporter son lot de nouveautés par rapport à la génération précédente, qui avait déjà fait ses preuves. Ce n’est pas le plus puissant ni le plus performant, mais il compense par une bonne polyvalence qui lui a valu la note de 9/10 dans notre test. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, il devient l’aspirateur robot premium le plus accessible grâce à cette réduction.

Initialement au prix de 649 euros, mais maintenant vendu à 549 euros hors promotion, le robot aspirateur Roborock S7 est aujourd’hui en promotion Roborock S7 à 499 euros.

AirPods Max

Les AirPods Max justifient leur prix par une qualité de fabrication nettement au-dessus du lot et une expérience sonore très haut de gamme. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais celle est ceux qui sont intéressés depuis le début par le casque sans fil d’Apple seront ravis d’apprendre que ce dernier bénéficie aujourd’hui d’une remise immédiate de 24 % sur son prix d’origine pour le Black Friday, soit 150 euros de réduction.

Au lieu de 629 euros habituellement, les AirPods Max sont aujourd’hui disponibles en promotion à 479 euros sur Amazon.

Nanoleaf

Nanoleaf propose une solution assez originale pour illuminer son salon ou son bureau : des panneaux LED connectés. Compatible avec les principales solutions assistants vocaux du marché (Google Assistant, Alexa et Siri via Homekit), la solution de Nanoleaf s’utilise très simplement au quotidien et offre des milliers de combinaisons de couleur grâce à l’application mobile. Ils sont disponible en plusieurs formats qui sont tous en promotion pour le Black Friday.

Au lieu de 199,99 euros, le pack de 9 panneaux lumineux Nanoleaf (triangulaire ou hexagonal) est aujourd’hui disponible à 139,99 euros sur Amazon.

Huawei MateBook D 15 2020

Le Huawei MateBook D15 2020 n’est pas le plus performant des PC portables, mais il est pas très cher aujourd’hui. Pour moins de 450 euros, vous aurez un écran FullVIew presque sans bordure de 15 pouces, en définition Full HD, et une charge rapide 65 W via USB-C. Au niveau du processeur, on trouve seulement i3-10110U, mais tout de même de dixième génération, pour assurer une expérience utilisateur fluide. D’autant plus que la marque indique qu’il est éligible Windows 11 et que la mise à jour interviendra entre fin 2021 et 2022.

Au lieu de 699 euros, le Huawei MateBook D 15 2020 est disponible à seulement 445,99 euros sur Amazon.

Sony WH-1000XM3

Le casque Sony WH-1000XM3 a peut-être été détrôné par le très bon XM4, sorti en 2020 et qui apporte quelques améliorations bienvenues, il n’en reste pas moins très recommandable aujourd’hui. La marque japonaise avait déjà tablé sur une réduction de bruit active très performante. Si vous n’avez pas le budget pour la version plus récente, le XM3 sera une excellente alternative, d’autant plus qu’il affiche un prix plus bas à l’occasion du Black Friday.

Lancé à 379 euros, puis réduit à 279 euros, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Amazon.

Honor 50

Honor, l’ancien champion de l’entrée/milieu de gamme, est enfin de retour sur le marché des smartphones après une longue période de disette liée à l’abandon forcé des services Google. Après s’être séparé de Huawei, le constructeur chinois retrouve enfin les couleurs avec le Honor 50 et tente de redorer sa glorieuse réputation d’antan. Sorti en France dans le courant de l’année 2021 a un prix déjà très compétitif, le Honor 50 profite du Black Friday pour encore enfoncer le clou et perdre 100 euros.

Le Honor 50 revient aujourd’hui à 449 euros sur Amazon pendant le Black Friday, contre 549 euros hors promotion.

Marshall Stanmore II

Les enceintes Marshall séduisent autant par un design inspiré des amplificateurs guitare de la marque, que par leurs qualités sonores. Toutefois, quand le vinyle noir ou brun est remplacé par du blanc, l’effet visuel est subjuguant. Et surtout, cela permet à cette enceinte au caractère visuel affirmé de s’inscrire dans un design plus design intérieur plus épuré ou dont le blanc est une couleur dominante. Un bel objet, une enceinte puissante et de qualité, tout cela vous est accessibles avec une réduction de 120 euros.

Au lieu de 369 euros, l’enceinte Marshall Stanmore II est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 249 euros sur Amazon, soit 33 % de remise immédiate.

Oculus Quest 2

Pouvoir utiliser son casque VR de manière autonome, ou relié à un ordinateur ou à un smartphone : Oculus nous laisse ce choix, contrairement à nombre de ses concurrents. Le modèle autonome Oculus Quest 2, lancé en septembre 2020, fait sans aucun doute partie des meilleures références sur le marché, d’autant plus qu’il apporte quelques petites améliorations bienvenues par rapport à la version précédente.

Le prix du Oculus Quest 2 est toujours de 349 euros pour la version 128 Go, mais Amazon offre en supplément un bon d’achat de 50 euros à dépenser sur Amazon.

