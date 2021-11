Black Friday Cdiscount : Voici les offres encore disponibles ce dimanche

Le coup de départ pour le Black Friday a été lancé chez pratiquement tous les e-commerçants, mais seul Cdiscount manquait à l'appel. Le site de vente en ligne français se rattrape toutefois avec des offres complètement inédites pour faire face à la concurrence. Voici un petit florilège des meilleurs produits Tech à prix bas, à offrir ou pour se faire plaisir !

Cdiscount a mis du temps pour mettre en ligne ces offres du Black Friday, mais c’est désormais chose faite. L’e-commerçant français avait effectivement caché quelques atouts sous sa manche pour vous faire économiser dès maintenant beaucoup d’argent sur des produits populaires de la Tech, en passant par les smartphones, les tablettes, les TV et même les consoles de jeu vidéo. Des promotions, il y en a beaucoup, mais nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cette sélection.

Les meilleures offres du Black Friday Cdiscount

Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essentiel

Vous voulez commencer une installation avec des ampoules connectées dans votre maison, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Dans ce cas, vous pouvez tout de suite oublier la marque Philips Hue, même si elle propose les meilleures références du marché. Pour les petits budgets, on conseille plutôt Xiaomi qui propose généralement des bons rapports qualité-prix pour ses produits, comme c’est le cas de sa Mi LED Smart Bulb Essentiel qui est actuellement à moitié prix pour le Black Friday.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount.

AirPods Max

Les AirPods Max justifient leur prix par une qualité de fabrication nettement au-dessus du lot et une expérience sonore très haut de gamme. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais celle est ceux qui sont intéressés depuis le début par le casque sans fil d’Apple seront ravis d’apprendre que ce dernier bénéficie aujourd’hui d’une remise immédiate de 24 % sur son prix d’origine pour le Black Friday, soit 150 euros de réduction.

Au lieu de 629 euros habituellement, les AirPods Max sont aujourd’hui disponibles en promotion à 479 euros sur Cdiscount.

iPhone 12 Pro Max

L’iPhone 12 Pro Max est la version 2020 du smartphone grand format vu par Apple. Même s’il ne dispose pas d’un écran Promotion comme son successeur, il dispose tout de même d’une excellente dalle AMOLED de 6,7 pouces qui offrira un excellent rendu au quotidien. Il est l’un des premiers smartphone d’Apple a intégrer un SoC grâce en 5 nm : le A14 Bionic. Son point fort est sans aucun doute sa solution photo qui lui permet de réaliser d’excellents clichés dans toutes les situations grâce à ses 3 capteurs polyvalents et à un mode nuit très efficace.

Au lieu de 1 259 euros à sa sortie, l’iPhone 12 Pro Max s’affiche à moins de 1000 euros sur Cdiscount pour le Black Friday.

Surpass 8 Pro

Surpass est une marque française spécialisée dans la mobilité urbaine. Que ce soit dans les vélos et les trottinettes électriques, la marque propose ses produits à un prix accessible. Elle propose par exemple sa trottinette électrique Surpass 8 Pro généralement à moins de 180 euros, mais cette dernière devient encore plus abordable pour le Black Friday.

Au lieu de 179 euros habituellement, la trottinette électrique Surpass 8 Pro qu’on a testé est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros sur Cdiscount.

Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED est la nouvelle déclinaison de la console hybride à succès. Elle profite d’un écran plus grand avec des contrastes infinis, idéal pour le jeu nomade. D’ailleurs, la béquille a été repensée pour être plus solide et inclinable selon votre désir. Si vous la brancher sur le dock, il n’y aura donc pas trop de différence, à part pour le jeu en ligne et le cloud gaming grâce à des débits améliorés via le port Ethernet. Enfin, notez que la capacité de stockage est désormais de 64 Go.

Au lieu de 339 euros habituellement, la Nintendo Switch OLED est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Cdiscount.

Nintendo Switch classique

Si vous préférez économiser des sous du le prix de la console, vous pouvez toujours craquer pour la Nintendo Switch classique. Cette version est celle remise au goût du jour en 2019, avec une meilleure luminosité d’écran et notamment une meilleure autonomie, passant de 3 à 5 heures sur un jeu comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Au lieu de plus de 300 euros si vous achetiez la console et les jeux séparément, la Nintendo Switch avec les jeux Mario Kart 8 Deluxe et Rayman Legends est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros sur Cdiscount.

Abonnement PS+ 1 an

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre du Black Friday avec 20 euros de moins sur l’abonnement de 12 mois.

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Cdiscount. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre, non ?

Dyson V7 Motorhead

Difficile de concurrencer Dyson sur le marché des aspirateurs balais. Dotés d’une très bonne puissance et maniables, les modèles de la marque séduisent toujours autant celles et ceux qui souhaitent boucler la corvée de l’aspiration au plus vite. Mais la qualité a un prix, et les tarifs de Dyson ont parfois de quoi décourager. Alors quand des promotions, telles que celle dont bénéficie le V7 Motorhead en ce moment, arrivent, nul besoin de tergiverser longtemps avant de passer à l’achat.

Initialement proposé à 329 euros, le Dyson V7 à à seulement 219 euros.

Xiaomi Mi 1C

C’est en janvier dernier que Xiaomi a élargi sa gamme d’écrans PC avec l’arrivée du moniteur Mi 1C, le tout en gardant sa stratégie de tarifs agressifs. Avec sa dalle Full HD de près de 24 pouces, son taux de rafraîchissement de 60 Hz et son design ultra fin, il sera destiné avant tout à celles et ceux à la recherche d’un moniteur abordable, simple et efficace. Le moment sera d’ailleurs idéal pour mettre la main dessus puisqu’une promotion le fait chuter sous la barre des 100 euros.

D’abord proposé à 149,99 euros, l’écran PC Xiaomi Mi 1C est désormais disponible à seulement 99,99 euros chez Cdiscount.

Realme GT Master Edition

Le Realme GT Master Edition n’est autre que le récent flagship killer du constructeur chinois. Il s’agit là d’une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans faire trop de concessions sur la fiche technique. Pour moins de 350 euros, ce modèle offre de belles choses : une charge rapide, de belles performances et un appareil photo de 64 mégapixels. Il offre un rapport qualité-prix très convaincant, surtout avec cette offre qui fait baisser le prix de 125 euros.

Avec un prix de lancement à 349 euros, le Realme GT Master Edition dans sa version 6 + 128 Go passe aujourd’hui à 249 euros sur le site Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit de déduire l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 3 janvier 2022.

Realme Pad

La marque est plus habituée à proposer des smartphones aux bons rapports qualité-prix, mais début novembre, Realme a élargi sa gamme de produits et dévoilé sa toute première tablette tactile. La Realme Pad est un modèle qui a de nombreux arguments à faire valoir, et se destine plutôt à un usage familial. Affichant déjà un prix avantageux, cette tablette est encore moins chère en ce moment pour le Black Friday, puisqu’elle passe sous la barre des 180 euros.

D’abord proposée à 239,90 euros, la tablette Realme Pad est aujourd’hui affichée à seulement 179,99 euros chez Cdiscount. Elle est aussi en pack avec des écouteurs offerts pour le même prix.

Sony WF-1000XM3

Si les Sony WF-1000XM4 sont arrivés il y a déjà quelques mois, remportant au passage le titre de meilleurs écouteurs sans fil actuels sur Frandroid, la génération précédente, les Sony WF-1000XM3, n’a pas à rougir de la comparaison niveau qualité. Ils sont toujours excellents au niveau de l’audio et de la réduction de bruit, même si le format adopté par les oreillettes n’est pas confortable pour tout le monde. Ils sont d’ailleurs proposés à un prix encore jamais vu pendant cette période de Black Friday.

Lancés à 249 euros puis descendus en dessous de 200 euros, les Sony WF-1000XM3 sont actuellement disponibles à seulement 129,99 euros sur Cdiscount.

Sony WH-1000XM3

Le casque Sony WH-1000XM3 a lui aussi été détrôné par le très bon XM4, qui apporte quelques améliorations bienvenues, mais il n’en reste pas moins très recommandable aujourd’hui. La marque japonaise avait déjà tablé sur une réduction de bruit active très performante et un son riche et de qualité. Si vous n’avez pas le budget pour la version plus récente, le XM3 sera une excellente alternative, d’autant plus qu’il affiche un prix plus bas à l’occasion du Black Friday.

Lancé à 379 euros, puis réduit à 279 euros, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy M12

Avec un smartphone aussi peu cher que le Samsung Galaxy M12, il faut savoir faire des concessions. Vous n’aurez peut-être pas accès à de grandes performances ou la possibilité de capturer des clichés époustouflants, mais vous aurez un smartphone autonome jusqu’à 2 à 3 jours, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi au-delà des 60 Hz traditionnels. C’est quand même beau, surtout pour moins de 150 euros pendant le Black Friday.

Au lieu de 179 euros à son lancement, le Samsung Galaxy M12 (4+64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros sur le site de Cdiscount.

Lenovo Legion 5

Le PC portable 15ACH6H de la gamme Legion 5 de Lenovo s’adresse aux joueurs exigeants avec un budget serré. Il dispose en effet d’une configuration très solide avec en chef d’orchestre, un processeur Ryzen 5 5600H pouvant atteindre 4,2 GHz en mode Boost. Il est associé à une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060 ainsi qu’à un SSD de type NVMe de 512 Go et 8Go de mémoire RAM pour compléter le tout. Cela permet de jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions, surtout en activant la fonction DLSS sur les titres compatibles. Mais le jeu n’est pas le seul domaine dans lequel ce laptop est à l’aise puisqu’il est tout à fait capable d’être à l’aise pour de la création (montage photo ou vidéo).

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est aujourd’hui en promotion à 924,99 euros le site de Cdiscount en utilisant le code promo MOINS25EUROS.

Les offres Xbox Series S

Ce pack est clairement intéressant : il contient un écran MSI Optix G27CQ4 (27 pouces, QHD, VA, 1 ms, 165 Hz) avec une Xbox Series S qui permet justement de jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Il est à 500 euros chez Cdiscount, c’est vraiment un bon plan, sachant que la Series X est vendu 300 euros.

Ce pack Xbox Series S sur Cdiscount permet de récupérer le casque KONIX Mythics Nemesis gratuitement avec un abonnement d »un mois au Xbox Game Pass Ultimate.

Apple MacBook Air M1

Le MacBook Air M1 est sans aucun doute l’évolution la plus importante de la version grand public du laptop d’Apple. Même s’il ne change globalement pas d’apparence et qu’il dispose d’un bon nombre de pièces identiques à sa version précédente, il s’agit du premier ordinateur de la firme de Cupertino à être équipé d’un SoC Maison qui partage plus de similitudes avec ceux des iPhone que ceux qu’un PC portable habituel et c’est une très grande réussite.

Au lieu de 1 129 euros habituellement, le MacBook Air M1 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 974 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo MOINS25EUROS.

