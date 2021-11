Black Friday Fnac Darty : Voici les offres encore disponibles ce dimanche

Le Black Friday s'est déroulé sur toute une semaine plutôt qu'un seul week-end cette année, mais le coup d'envoi du Vendredi Noir est officiellement lancé pour continuer tout le week-end. C'est donc le moment de faire de bonnes affaires et pour ça les enseignes Fnac et Darty ont mis le paquet.

Fnac et Darty sont sur le pont pour baisser le prix d’une tonne de produits de leur catalogue pour le Black Friday. Tout n’est évidemment pas à prendre, ce pour quoi nous sommes là pour vous conseiller les meilleurs produits Tech que nous recommandons pour leurs qualités, mais aussi pour leur promotion actuelle.

Les meilleures offres du Black Friday chez Fnac Darty

LG OLED55C1 à 1 004 € au lieu de 1 499 euros via ODR : Fnac

Les Sony WF-1000XM4 à 229 euros au lieu de 280 euros : Fnac / Darty

Pack Jabra Elite 85t + chargeur sans fil à 134,99 euros au lieu de 269,99 euros : Fnac

Pack Realme 8i + Buds Q2 à 179 euros au lieu de 229 euros : Fnac

La Lenovo Tab P11 en pack avec clavier + coque à 299 euros au lieu de 379 : Fnac / Darty

Le SSD Samsung T7 de 1 To à 104,99 euros au lieu de 199,99 euros : Fnac

La Xiaomi Mi Home 360 Security Camera 2K à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros : Darty

La Xiaomi Mi Home 360 Security Camera 2K Pro à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros : Fnac / Darty

Le OnePlus Nord CE en pack les OnePlus Buds Z à 299 euros au lieu de 379 euros : Fnac

Le Google Nest Mini à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros : Darty

L’Apple Watch Series 3 à 179,99 euros au lieu de 219,99 euros : Fnac / Darty

La Nvidia Shield TV à 124,99 euros au lieu de 149,99 euros : Fnac / Darty

Le Sony WH-1000XM3 à 199 euros au lieu de 279 euros : Fnac / Darty

Le Google Chromecast avec Google TV à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros : Fnac / Darty

La Nintendo Switch + Mario Kart + 3 mois au Switch Online à 274,99 euros : Fnac

Le HTC Vive Cosmos Elite à 449,99 euros au lieu de 599,99 euros chez Fnac, avec contrôleurs à 749,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Fnac et 50 euros de plus chez Darty / HTC Vive Pro à 999,99 euros au lieu de 1 199,99 euros chez Fnac

chez Darty / HTC Vive Pro à 999,99 euros au lieu de 1 199,99 euros chez Fnac Le pack Microsoft Surface Go 2 + clavier + souris à 499,99 euros au lieu de 785,99 euros : Fnac / Darty

Le pack Chromebook Acer CB314-1HT-C6UF à 349,99 euros au lieu de 499,99 euros : Fnac

Le pack Lenovo Tab M10+ avec dock + coque à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros : Fnac / Darty

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm à 269,99 euros au lieu de 369,99 euros : Fnac / Darty

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros : Darty

Le Lenovo Smart Clock 2 à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros : Fnac / Darty (version Essential pour 15 euros de moins)

La Xiaomi Mi TV P1 en 43 pouces à 349,99 euros au lieu de 499,99 euros : Fnac / Darty

La Xiaomi Mi TV P1 en 55 pouces à 424,99 euros au lieu de 699,99 euros : Fnac / Darty

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros : Darty

Le Xiaomi Mi 4K Laser à 1 799 euros au lieu de 2 499 euros : Fnac

La Xiaomi Mi TV Q1 75 à 819 euros au lieu de 1 799 euros via ODR : Fnac

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike à 499 euros au lieu de 999 euros : Fnac / Darty

Le vélo électrique Iweech (français) à 2 450 euros au lieu de 2 950 euros : Fnac

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 à 1 499 euros au lieu de 1 799 euros : Fnac / Darty

LG OLED55C1

Lorsqu’on se penche sur le marché des téléviseurs, difficile de passer à côté de LG. Depuis plusieurs années, le constructeur sud-coréen multiplie les références sur le secteur avec ses écrans OLED. La gamme CX de 2020 était déjà très réussie, mais cette année, LG revient sur les devants de la scène avec sa gamme C1. Cette dernière intègre un nouveau processeur nettement plus puissant. Pour profiter de l’expérience que la TV OLED55C1 offre, le moment est tout choisi pendant le Black Friday.

Au lieu de 1 499 euros, la LG OLED55C1 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 1 004 euros chez la Fnac en cumulant remise immédiate et ODR.

Sony WF-1000XM4

Il y a quelques temps, trouver des écouteurs sans-fil avec une réduction de bruit active efficace n’était pas chose facile. Sony était la référence dans ce domaine, jusqu’à ce que le secteur de l’audio accueille de plus en plus de nouveaux acteurs, comme Apple avec ses AirPods Pro, qui ont surpris le marché. Pour faire face à cette concurrence accrue et tenir sa place de leader sur le marché, la marque nipponne renouvelle donc sa gamme d’écouteurs sans-fil avec les Sony WF-1000XM4, qui apportent des améliorations, notamment au niveau du design et du rendu sonore par rapport à la génération précédente. Et bonne nouvelle, ils sont en ce moment en promotion et deviennent plus accessibles grâce à une réduction de 50 euros.

Lancés à 279 euros, les Sony WF-1000XM4 sont en promotion à 229,99 euros chez Fnac et Darty.

Jabra Elite 85t + chargeur à induction

Déjà réputé pour ses excellents écouteurs true wireless, Jabra fait parti des constructeurs capables de se mesurer face aux cadors de la réduction de bruit active tels que Sony et Bose. Et la marque le prouve en présentant ses Elite 85t, des écouteurs true wireless disposant cette fois-ci nativement cette technologie de réduction de bruit. Noté 9/10 par nos soins, on peut en conclure que c’est un pari réussi pour la marque, d’autant plus que ces derniers sont nettement moins chers en ce moment dans ce pack avec un chargeur à induction à moins 50 %.

Pendant le Black Friday, les Jabra Elite 85t sont en ce moment proposés dans un pack avec un chargeur à induction à 134,99 euros au lieu de 269,99 euros à la Fnac. Une belle économie de 135 euros sur la facture.

Pack Realme 8i + Buds Q2

Si le Black Friday se déroule demain, de nombreuses offres font leur apparition avant le jour-J. La Fnac en profite pour faire valoir ses bonnes affaires notamment côté smartphone. Le pack regroupant le Realme 8i et une paire d’écouteurs sans fil Realme Buds Q2 est par exemple proposé avec plus de 20 % de réduction sur son prix de base, de quoi partir sur un pack complet.

Au lieu d’un prix barré à 229 euros, le pack regroupant le smartphone Realme 8i (4+64 Go) + les écouteurs sans-fil Realme Buds Q2 est en ce moment en promotion à 179 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 22 %.

Le pack Lenovo Tab P11

Ces dernières années, Lenovo a proposé plusieurs tablettes tactiles plutôt orientées vers un usage familial, tout en appliquant des prix contenus. La marque a continué sur sa lancée avec la Tab P11, lancée cette année, et qui se démarque par un très bon rapport qualité-prix. En cette Black Friday Week, ce modèle bénéficie d’une promotion intéressante, surtout qu’il est inclus dans un pack avec deux accessoires bien utiles.

Auparavant proposé à 379,99 euros, le pack Lenovo Tab P11 + clavier + coque de protection est actuellement disponible à 299,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le SSD Samsung T7 1 To

Successeur du T5, le SSD externe T7 de Samsung propose une belle rapidité dans le transfert des fichiers, tout en restant plus abordable que certaines références sur le marché. Il a en plus l’avantage d’être robuste, mais aussi très facilement transportable. Pour en profiter, le moment sera tout choisi puisqu’à l’approche du Black Friday, ce SSD externe profite d’une promotion de 95 euros sur son prix d’origine.

Initialement affiché à 199,99 euros, le SSD externe Samsung T7 avec 1 To est disponible à 104,99 euros à la Fnac.

D’autres modèles sont également disponibles en promotion, comme la version 500 Go à 89,99 euros au lieu de 139,99 euros à la Fnac ou encore le modèle 2 To à 209,99 euros au lieu de 264,99 euros, toujours à la Fnac.

Xiaomi Mi Home 360° Security Camera 2K

Smartphones, TV, et mêmes balances… Xiaomi est sur tous les fronts, y compris celui de la sécurité. La firme chinoise a en effet lancé plusieurs caméras de surveillance. Si certains modèles présents sur le marché affichent des prix plutôt élevés, ceux de Xiaomi sont beaucoup plus abordables, et ce, sans faire trop de concessions sur la fiche technique. À l’occasion du Black Friday, le prix de l’une de ses références phares, la Mi Home 360° Security Camera 2K, devient même plus intéressant encore grâce à une réduction de 20 euros sur son prix d’origine.

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Mi Home 360° Security Camera 2K est actuellement disponible à 29,99 euros chez Darty.

Le modèle amélioré, soit la version pro, de la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera est elle aussi en promotion : son prix passe de 59,99 euros à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le pack OnePlus Nord CE + OnePlus Buds Z

Le pack regroupant le OnePlus Nord CE (écran AMOLED 90 Hz, Snapdragon 750G, etc.) et une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Z (sans réduction de bruit active par contre) est proposé avec 80 euros de réduction sur son prix de base, de quoi passer sur une configuration full OnePlus à moindres frais.

Ce pack regroupant le Oneplus Nord CE (128 Go) et une paire de OnePlus Buds Z est proposé initialement à 379 euros sur le site de la Fnac. Il est cependant aujourd’hui disponible à 299 euros pendant la période du Black Friday.

Google Nest Mini

Lancée en 2019, la Google Nest Mini reste, à l’heure actuelle, l’une des meilleures références pour celles et ceux qui souhaitent un petit modèle peu encombrant qui ne manque pas de puissance. Notée 9/10 par nos soins, l’enceinte connectée de Google est un produit que nous recommandons chaudement, surtout quand son prix est encore plus mini grâce à 66 % de réduction pendant le Black Friday.

À sa sortie l’enceinte connectée Google Nest Mini était à 59,99 euros, mais aujourd’hui elle est chute à seulement 19,99 euros chez Darty.

Apple Watch Series 3

En matière de montres connectées, Apple continue de dominer le marché avec sa récente Apple Watch Series 7, annoncée en septembre dernier. Si elle assure de hautes performances avec son nouvel écran OLED et son suivi efficace des activités sportives, son prix, lui, nécessite un gros budget. Alors, pour faire quelques économies, mieux vaut miser sur d’anciennes références, qui restent encore aujourd’hui des produits au très bon rapport qualité/prix, et surtout encore mis à jour. Pour le Black Friday, l’Apple Watch Series 3 profite d’ailleurs d’une belle promotion.

Habituellement proposée à 219,99 euros, l’Apple Watch Series 3 est en ce moment affichée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Nvidia Shield TV

La Nvidia Shield TV fait sans conteste partie des meilleures box Google TV présentes sur le marché. Avec son format cylindrique mis à jour en 2019, elle est appréciée non seulement pour sa compacité, mais aussi pour ses nombreuses compatibilités. Les réductions appliquées sur cette référence ne sont jamais très élevées, mais elles sont si rares que nous ne résistons pas à vous prévenir dès qu’elles arrivent, comme aujourd’hui avec cette promotion du Black Friday.

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la Shield TV 2019 est aujourd’hui disponible en promotion à 125 euros à la Fnac et chez Darty.

Sony WH-1000XM3

Le casque Sony WH-1000XM3 a peut-être été détrôné par le très bon XM4, sorti en 2020 et qui apporte quelques améliorations bienvenues, il n’en reste pas moins très recommandable aujourd’hui. La marque japonaise avait déjà tablé sur une réduction de bruit active très performante. Si vous n’avez pas le budget pour la version plus récente, le XM3 sera une excellente alternative, d’autant plus qu’il affiche un prix plus bas à l’occasion du Black Friday.

Lancé à 379 euros, puis réduit à 279 euros, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 199 euros à la Fnac et chez Darty.

Si vous préférez miser sur des écouteurs, toujours avec la réduction de bruit, les Sony WF-1000XM3 sont eux aussi moins chers actuellement : leur prix passe de 169 euros à 129 euros à la Fnac.

Google Chromecast avec Google TV

Si son Chromecast ne pouvait auparavant que diffuser du contenu via un smartphone, une tablette ou le navigateur ChromeOS, Google a drastiquement changé la philosophie de son nouveau Chromecast en intégré un véritable OS à l’intérieur. Le Chromecast avec Google TV est donc une solution idéale pour connecter votre TV ou remplacer la box de votre opérateur. Et aujourd’hui, il coûte 20 euros moins cher grâce aux promotions du Black Friday.

Au lieu de 69 euros habituellement, le Chromecast avec Google TV est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros chez la Fnac et Darty.

Le pack Nintendo Switch avec Mario Kart

On pourrait croire que la Nintendo Switch a fait son temps depuis sa sortie en 2017. Pourtant, elle continue d’être la console hybride phare de la marque japonaise, et profite de belles promotions avec l’arrivée du modèle OLED et surtout de la période du Black Friday. C’est d’ailleurs Cdiscount qui propose la meilleure offre du moment pour la console proposée dans un pack, avec Mario Kart Deluxe 8 et 3 mois d’abonnement offert au service en ligne, le tout à un très bon prix pour le Black Friday.

Au lieu de plus de 300 euros si vous achetiez ces produits séparément, la Nintendo Switch avec le jeu Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de 3 mois au Switch Online est aujourd’hui disponible en promotion à 274,99 euros à la Fnac.

HTC Vive Cosmos Elite

Précision de mouvement décuplée, manettes repensées, effet de grille réduit… Le casque de réalité virtuelle HTC Vive Cosmos Elite apporte son lot de fonctionnalités qui en font un modèle haut de gamme. Mais qui dit appareil premium, dit prix qui grimpe très facilement. Heureusement, le Black Friday permet revoir la facture finale à la baisse.

Initialement affiché à 599 euros, le casque de réalité virtuelle seul HTC Vive Cosmos Elite est désormais proposé à 449,99 euros à la Fnac. Avec sa batterie d’accessoires, le tout passe de 999 euros à 749,99 euros. Comptez 50 euros de plus chez Darty.

Si vous souhaitez disposer d’un kit plus complet et encore plus efficace, vous pourrez aussi miser sur le casque HTC Vive Pro Full Kit à 999,99 euros au lieu de 1 199 euros.

Microsoft Surface Go 2 + clavier + souris

La gamme Surface Go permet à Microsoft de proposer des tablettes plus abordables que ses Surface Pro, tout en bénéficiant des mêmes principaux avantages : c’est-à-dire un écran tactile au format 2:3 tournant sous Windows. Et si cette dernière vient d’être remplacée par la Surface Go 3, elle n’en est pas moins recommandable surtout aujourd’hui avec cette remise immédiate de presque 300 euros.

Au lieu d’un prix barré à 785,99 euros, la Microsoft Surface Go 2 (Intel Pentium Gold, 8 Go RAM, 128 Go SSD) est actuellement disponible en promotion à 499,99 euros sur le site de la Fnac, ainsi que chez Darty avec en prime des accessoires : une souris et un clavier.

Le pack Chromebook Acer CB314-1HT-C6UF

Longtemps considérés comme le parent pauvre de l’informatique grand public, les ordinateurs fonctionnant sous Chromebook deviennent de plus en plus une véritable alternative pour qui cherche un ordinateur simple d’accès, pratique et pas cher. Acer s’est depuis longtemps fait une spécialité en proposant une gamme complète de modèles fonctionnant sous le système d’exploitation de Google. C’est le cas du Acer CB314-1HT-C6UF qui est proposé en pack avec une housse de transport et une souris sans fil, le tout avec 150 euros de remise.

Ce Pack Chromebook Acer est disponible habituellement à 499,99 euros chez la Fnac, mais il s’affiche aujourd’hui à 349,99 euros pour la période du Black Friday.

Le pack Lenovo Tab M10+

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Lenovo Tab M10 Plus est un choix intéressant. Celle-ci parvient à proposer de bonnes performances et une prise en main vraiment satisfaisante, tout en contenant son prix sous les 200 euros. D’ailleurs elle est même proposée dans un pack avec en plus la station d’accueil pour la recharger, et une coque de protection.

Affiché à un prix barré à 249,99 euros, le pack regroupant la tablette Lenovo Tab M10 Plus FHD (4/128 Go) + la station d’accueil + une coque de protection est désormais disponible en promotion à 199,99 euros à la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Sortie en toute fin d’été 2021, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic représente la seule montre connectée du moment fonctionnant sous WearOS 3.0, avec l’autre modèle dit « normal » de la même gamme. Elle dispose de nombreuses améliorations par rapport à son aînée comme une meilleure qualité d’écran et une précision accrue sur les capteurs de santé et sportifs.

Auparavant proposée à 369,99 euros dans sa version 42 mm, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est proposée au prix de 269,99 euros. La version 46 mm est quant à elle disponible au prix de 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Lenovo Smart Clock 2

Le Lenovo Smart Clock 2 est le tout nouveau réveil connecté de la marque, qui s’accompagne d’une station d’accueil pour recharger sans fil vos appareils compatibles. Il possède toujours un écran tactile IPS LCD de 4 pouces affichant une définition de 800 x 480 pixels, mais il peut donc désormais recharger sans fil votre smartphone ou montre connectée jusqu’à 10 W.

Au lieu de 69,99 euros depuis son lancement, le Lenovo Smart Clock 2 est aujourd’hui pour la première fois en promotion et passe à seulement 39,99 euros sur le site de la Fnac et chez Darty.

Si vous préférez un modèle plus classique et moins onéreux, on trouve également le Lenovo Smart Clock Essential à seulement 24,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Xiaomi Mi TV P1

Xiaomi a élargit sa collection de TV 4K abordables. Et la marque chinoise n’a pas hésité à proposer, comme à son habitude, des tarifs agressifs pour sa nouvelle gamme Mi TV P1 désormais compatible HDR10+ et Dolby Vision, dont les modèles sont disponibles en plusieurs diagonales. Aujourd’hui, c’est celles intégrant une dalle de 43 pouces et de 55 pouces qui nous intéressent particulièrement, puisque leur prix devient nettement plus intéressant à l’approche du Black Friday, grâce à une promotion pouvant aller jusqu’à 200 euros selon le modèle choisi.

Initialement proposée à 499,99 euros, la Xiaomi Mi TV P1 43 est désormais disponible à 349,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Au lieu de 699 euros, la Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces est quant à elle disponible en promotion à seulement 424,99 euros à la Fnac et chez Darty. Pour ce dernier, la remise d’applique dans le panier.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Xiaomi a levé le voile au printemps dernier sur son nouveau vidéoprojecteur, le Mi Smart Projector Pro 2. Et la fiche technique de ce dernier n’a pas à rougir face à ses autres concurrents plus onéreux, tant elle est complète : Full HD jusqu’à 120 pouces, 1 300 lumens, compatibilité avec HDR10, DTS-HD ou Dolby Audio, et, surtout, Android TV. Cette référence n’échappe évidemment pas à la tornade de réductions du Black Friday et bénéficie d’une belle promotion de 200 euros.

Initialement affiché à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est désormais disponible à 799 euros chez Darty.

Envie de monter en gamme ? Le Xiaomi Mi 4K Laser à courte focale profite lui aussi du Black Friday en passant de 2 499 euros à 1 799 euros à la Fnac

Xiaomi Mi TV Q1 75″

Xiaomi propose un énorme téléviseur pour le salon avec sa Mi TV Q1 de 75 pouces. QLED, compatible Dolby Vision et HDR10+, Android TV… Ses avantages ne manquent pas. En revanche, il faut savoir que si ce modèle possède des ports HDMI 2.1 et prend en charge la définition 4K ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz, il ne sera pas capable de faire les deux en même temps, ce qui la rendra pas vraiment adéquate aux consoles next-gen. On se consolera donc avec le reste de sa fiche technique, et avec son prix, qui bénéficie d’une promotion doublée d’une ODR pour économiser pas moins de 800 euros sur le prix de base.

Habituellement affichée à 1 799 euros, puis réduite à 1 199 euros, la Xiaomi Mi TV Q1 75 revient à 819 euros à la Fnac, grâce à une ODR de 200 euros, valable pour tout achat avant le 29 novembre. Pour Darty, la remise immédiate s’effectue dans le panier.

Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike

Xiaomi est un constructeur connu particulièrement pour sa large gamme de smartphones. La firme chinoise s’est aussi lancé dans le secteur de la mobilité urbaine, en proposant notamment des vélos à assistance électrique — VAE — non dénués de qualité. C’est le cas du Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, un modèle pliable très pratique pour les trajets urbains et qui est de retour à moins de 500 euros pendant le Black Friday.

Au lieu de 999,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Darty et le site de la Fnac. Vous pouvez également profiter des aides de l’état pour l’avoir encore moins cher, tout est expliqué ici.

Le vélo électrique Iweech (français)

Issu des cerveaux de la start-up française Bellatrix, le vélo électrique Iweech a été lancé en mai 2020. Nous l’avons testé tout récemment, et ce produit assemblé à Marseille remplit toutes ses promesses. Toutefois, la qualité tricolore a un prix, et il est très élevé. Heureusement, une promotion de 500 euros est actuellement pratiquée, et elle tombe en plein Black Friday.

Initialement affiché à 2 950 euros, le vélo électrique Iweech est actuellement disponible à 2 450 euros sur la marketplace de la Fnac. Trois coloris différents sont proposés. Vous pouvez également profiter des aides de l’état pour l’avoir encore moins cher, tout est expliqué ici.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Même si différentes versions sont déjà sorties à ce jour, les smartphones pliables Samsung restent des ovnis au milieu des autres appareils présents sur le marché. S’ils ne sont pas destinés à tout le monde en raison de leur taille imposante et leur prix presque inaccessible, ils demeurent tout de même des concentrés de technologie. C’est le cas du Galaxy Z Fold 3, dont la copie a été améliorée par la marque pour cette troisième itération. Très coûteux de base, ce smartphone bénéficie actuellement d’une promotion spéciale Black Friday et d’un bonus reprise qui feront du bien au porte-monnaie.

Lancé à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 3 passe à 1 599 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à un bonus reprise de 100 euros, ce prix chute à 1 499 euros si vous choisissez le retrait en magasin lors de votre achat.

