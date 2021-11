Ce PC portable avec une RTX 3060 est à un très bon prix pour le Cyber Monday

Si vous souhaitiez profiter du Black Friday ou bien du Cyber Monday pour acquérir un nouveau PC portable gaming très performant et à prix réduit, cette offre pourrait bien vous intéresser : l’HP Victus 16-d0206nf est disponible à 999,99 euros au lieu de 1 099,99 euros sur Cdiscount.

Vous êtes au bon endroit si vous êtes à la recherche d’une machine nomade pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. La gamme Victus de HP est réputée pour ses laptops gaming performants et le modèle 16-d0206nf ne déroge pas à la règle. Ce dernier a d’ailleurs la chance de s’afficher en promotion avec 100 euros en moins sur la facture.

Les points forts de ce PC portable gaming

Un écran IPS de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Affiché à 1 099 euros, le Pc Portable Gamer HP VICTUS 16-d0206nf passe à 999 euros grâce au code « MOINS100E » sur le site Cdiscount.

Un laptop qui répond aux besoins des joueurs les plus exigeants

La gamme Victus est pensée pour le gaming et le modèle d0206nf a de quoi convaincre les joueurs qui privilégient les performances. Pour cela, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur Intel Core i5-11400H jusqu’à 4,5 Hz en mode boost, épaulé par 16 Go de mémoire vive et couplé à une puissante carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 très récente. Avec une telle configuration, le laptop pourra faire tourner des jeux AAA sans problème, y compris avec un niveau de graphismes élevé. Un SSD de 512 Go complète la fiche et assurera plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits par rapport à un disque dur classique. Le PC portable est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Pour jouer encore dans de meilleures conditions, vous pourrez par ailleurs profiter d’une dalle IPS de 16,1 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Cette dernière propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Avec des finitions soignées et une connectique complète

Avec sa gamme Victus, le constructeur HP offre un PC portable aux finitions très soignées, avec un ensemble plutôt fin et élégant contrairement à d’autres PC portables dédiés au jeu. Malgré sa diagonale de 16,1 pouces qui est assez imposante, ce PC portable pèse 2,4 kilos et 2,3 cm d’épaisseur pour être facilement transporté. La connectique est plutôt fournie avec la présence un port HDMI 2.0, trois ports USB 3.2, un port USB-C (DisplayPort), un port jack et un port carte SD. Si le constructeur promet plus de 7 heures d’autonomie, la plupart des laptops gaming Enfin la batterie de 70 Wh est capable de le faire tenir plus de 7h en fonctionnement classique, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Veillez donc à garder votre chargeur près de vous.

