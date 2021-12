Galaxy Buds 2 : les true wireless de Samsung passent de 149 à 89 € seulement

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont les derniers écouteurs sans fil à réduction de bruit active de la marque sud-coréenne et ils profitent actuellement de leur plus belle baisse de prix depuis le lancement en passant de 149 euros à seulement 89 euros sur Amazon.

Après des Galaxy Buds Pro vendus à plus de 200 euros, Samsung a fait le choix de lancer un autre modèle d’écouteurs sans fil à un prix plus abordable que ces derniers. Il s’agit des Galaxy Buds 2, et même s’ils ne sont pas aussi premium que la version Pro de la marque, ils sont très bons pour leur prix. Aujourd’hui, ils deviennent même excellents avec cette réduction de 60 euros.

Que retenir des Samsung Galaxy Buds 2 ?

Des écouteurs confortables dans un boîtier compact

Avec de la réduction de bruit et un mode transparence

Compatible avec la charge rapide : 100 % en 38 minutes

Au lieu de 149 euros habituellement, les Samsung Galaxy Buds 2 sont aujourd’hui disponibles à seulement 89 euros sur Amazon. Pour obtenir ce prix, il suffit de cumuler la remise immédiate de 20 euros avec le coupon promotionnel de 10 euros, sans oublier l’ODR valable jusqu’au 8 février 2022 pour ensuite obtenir un remboursement de 30 euros.

Des intra-auriculaires confortables

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont assez identiques aux Buds Pro, en tout cas au niveau du design. On retrouve alors ce format tout en rondeur qui ne dépasse pas trop des oreilles et des embouts en silicone pour favoriser un bon maintien. Pour des intra-auriculaires, qui viennent donc se loger dans le conduit auditif, ils sont très confortables et peuvent facilement se faire oublier pendant plusieurs heures d’écoute, notamment grâce à leur légèreté (seulement 6,3 grammes par oreillettes). Les contrôles tactiles sur la surface des écouteurs sont d’ailleurs assez réactifs et surtout complets.

Du bon son et des fonctionnalités intéressantes

C’est sûrement l’un des points forts de ces Buds 2 : l’audio. Ils reprennent quasi les mêmes deux transducteurs dynamiques que les Buds Pro, où un tweeter va se concentrer sur les aigus et les médiums quand un woofer va quant à lui se dédier aux basses. On n’a donc pas un seul haut-parleur chargé de produire deux sons, parfois aux fréquences opposées et au même moment. Ici le son produit est alors d’une grande richesse et avec beaucoup de détails.

Ces écouteurs sans fil sont évidemment dotés de la réduction de bruit active. Ce n’est pas révolutionnaire par rapport à la concurrence, car c’est un produit milieu de gamme, mais on entend clairement la différence entre le mode passif — qui n’utilise que l’isolation passive des embouts en silicone — et la suppression active de bruit lorsqu’on l’active dans l’application. Un mode Transparence est également de la partie avec plusieurs niveaux d’intensité : faible, moyen ou élevé.

Une charge rapide très efficace

L’autonomie des Galaxy Buds 2 est dans la moyenne avec environ 5 heures pour les oreillettes, et ce chiffre peut monter jusqu’à plus de 20 heures avec le boîtier. On apprécie surtout sa recharge très rapide via USB-C qui permet de faire passer de 0 à 100 % les écouteurs, ainsi que le boîtier, en seulement 38 minutes. Cependant, pensez à prendre le bloc d’alimentation de votre smartphone, car ce dernier n’est pas inclus dans la boîte. Notez également qu’ils sont compatibles avec la charge sans fil, certes moins efficace, mais tout de même pratique si vous avez déjà un socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds 2.

