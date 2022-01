Le Xiaomi 11T n’a jamais été aussi abordable qu’aujourd’hui grâce à cette offre

Si vous recherchez le bon rapport qualité-prix du jour pour acquérir un smartphone performant pas trop cher, le Xiaomi 11T semble aujourd'hui être tout désigné. Grâce à une promotion sur le site Ubaldi, le prix pour la version avec 128 Go de stockage passe de 569 euros à seulement 444 euros.

Le Xiaomi 11T est un smartphone presque haut de gamme qui a tout pour plaire. Son design est moderne, son écran est de très bonne qualité, ses performances brutes sont très convaincantes, tout comme son autonomie et sa charge ultra rapide d’ailleurs, et sans oublier l’appareil photo qui offre de jolis résultats. Le prix de ce téléphone Android est aussi très plaisant par rapport à la concurrence, d’autant plus qu’il baisse aujourd’hui de plus de 100 euros grâce à cette offre.

Le Xiaomi 11T, c’est quoi ?

Un flagship killer

Avec un écran AMOLED 120 Hz

Une charge ultra rapide jusqu’à 67 W

Un appareil photo avec un capteur 108 Mpx

Et des performances élevées avec la puce Dimensity 1200

Au lieu de 569 euros habituellement, le Xiaomi 11T avec 128 Go de stockage – en coloris bleu – est actuellement disponible en promotion à seulement 444 euros sur Ubaldi, soit une remise immédiate et inédite de 21 %.

Un flagship killer, tout simplement

Comme dit précédemment, le Xiaomi 11T a tout pour plaire et à commencer par son design moderne qui offre une bonne préhension malgré son poids de plus de 200 grammes, qui pourra à la longue gêner celles et ceux qui laissent reposer le smartphone sur leur auriculaire. Ceci étant dit, le smartphone est beau à regarder, notamment grâce à son écran OLED de 6,67 pouces qui prend la majorité de la place sur la face avant. La dalle est par ailleurs de très bonne facture, puisque proposant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, sans oublier la compatibilité True Color, Dolby Vision et HDR 10+.

A l’arrière du téléphone, c’est sobre avec tout de même une belle nuance dans le coloris bleu, pour apporter un certain charme à l’appareil. On aperçoit évidemment le module photo assez massif en largeur et longueur, mais qui n’est pas trop protubérant en profondeur afin que le smartphone reste stable une fois posé sur une table, par exemple. On retrouve un capteur grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La polyvalence est donc au rendez-vous et offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé, mais les photos de nuit sont malheureusement loin d’être parfaites. En ce qui concerne la caméra avant, elle est de 12 mégapixels et suffit amplement pour faire un petit selfie de temps en temps.

Moins cher que le Pro, mais tout aussi intéressant

Le 11T Pro propose de meilleures performances et une charge rapide encore plus efficace avec son Snapdragon 888 et son système de recharge allant jusqu’à 120 W, mais il est vendu bien plus cher que le 11T classique aujourd’hui. Donc, si vous êtes prêt à faire quelques concessions pour faire baisser la facture, vous aurez tout de même un smartphone puissant grâce à la puce Dimensity 1200-Ultra de MediaTek épaulée par 8 Go de RAM et qui se recharge également rapidement avec son bloc d’alimentation de 67 W inclus dans la boîte. C’est un bon compromis, qui devient aujourd’hui encore plus intéressant à faire grâce à cette réduction de plus de 100 euros sur le prix du Xiaomi 11T.

Realme GT Neo 2, la bonne alternative

Xiaomi est le champion du rapport qualité-prix, mais la marque Realme est tout aussi intéressante. Le récent GT Neo 2 avec presque les mêmes caractéristiques que le 11T (écran OLED 120 Hz, Snapdragon 870 et charge rapide 65 W) est actuellement en promotion pour un tarif légèrement inférieur à son opposant.

