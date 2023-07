À 269 €, le Xiaomi 11T est le bon deal des soldes pour changer de smartphone

Après les soldes, Orange fait le plein d'offres sur une large gamme de smartphones. Aujourd'hui, c'est vers le Xiaomi 11T que notre regard est attiré, car son prix affiche à 269 euros au lieu de 569 euros au départ.

Avec ses caractéristiques techniques, le Xiaomi 11T connaît un grand succès depuis sa sortie. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix plus contenu. Son prix devient encore plus attractif pendant les soldes, et tombe à moins de 270 euros.

Le Xiaomi 11T offre…

Un bel écran Amoled à 120 Hz

Une puce performante

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

De base à 569,90 euros sur le site du constructeur, le Xiaomi 11T (8 + 128 Go) est remisé à 449 euros, mais grâce à une remise immédiate de 180 euros, le téléphone revient à seulement 269 euros sur la boutique Orange.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 11T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 11T au meilleur prix ?

Un smartphone fluide et efficace

Incarnant le segment milieu de gamme, le Xiaomi 11T possède toutes les qualités d’un bon smartphone. Pour son prix, il propose une fiche technique complète à commencer par sa dalle Oled de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Et c’est avec plaisir qu’on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité appréciable au quotidien.

Le 11T propose un module photo convaincant, avec un capteur grand-angle de 108 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La polyvalence est donc au rendez-vous et offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé, mais les photos de nuit sont malheureusement loin d’être parfaites.

Peu de compromis

Pour faire tourner efficacement son smartphone, Xiaomi propose la puce Dimensity 1200 couplée avec 8 Go de mémoire vive, et non le Snapdragon 888, que l’on retrouve sur la version Pro. Légèrement moins puissante, la puce de chez MediaTek propose tout de même de bonnes performances. Vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne sous Android 12 actuellement et profite de la compatibilité avec le réseau 5G.

Le Xiaomi 11T Pro a le mérite d’être plus puissant et de disposer d’une charge plus rapide que le modèle classique. Néanmoins, ce dernier se montre très efficace avec sa charge rapide jusqu’à 67 W qui permet de récupérer en 36 minutes, les 100 % d’énergie. Autrement, avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, le 11T peut être utilisé pendant une journée avant de nécessiter d’une recharge complète.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

