Ce disque dur externe 14 To est à un super prix pour les soldes sur Amazon

La marque Western Digital propose plusieurs références dans le domaine du stockage et son disque dur externe Elements de 14 To bénéficie actuellement de sa meilleure offre sur Amazon : 240,99 euros au lieu de 315,99 euros sur le site officiel.

Si vous voulez un SSD classique avec une très grosse capacité de stockage, c’est tout simplement hors de prix, et c’est encore pire pour les NVMe. Les disques durs externes sont alors à privilégier quand on veut beaucoup de To pour pas trop cher, à l’image du WD Elements 14 To qui possède aujourd’hui un excellent rapport capacité-prix grâce à cette offre : moins de 2 centimes le Go.

Le WD Elements, c’est quoi ?

Un disque dur externe de 14 To, soit 14 000 Go

Une connectique en USB 3.0 et 2.0

Un transfert d’environ 100 Mo/s

Au lieu de 315,99 euros sur le site officiel de la marque, le disque dur externe WD Elements de 14 To est aujourd’hui disponible au prix avantageux de 240,99 euros sur Amazon.

Solide, mais encombrant

La marque Western Digital est une experte des solutions de stockage en tout genre. Elle propose plusieurs gammes de disques durs externes, mais celle qui va nous intéresser aujourd’hui est la WD Elements. Cette dernière n’est pas la plus populaire, car les produits My Book sont un peu plus connus du grand public, mais elle offre tout de même une bonne qualité pour sauvegarder toutes vos données. En effet, ce disque dur externe est très résistant dans le temps, avec d’ailleurs de nombreux logiciels disponibles pour assurer la protection de votre vie numérique, en passant par WD Backup ou encore WD Security.

Ceci étant dit, il faut savoir qu’il est assez encombrant avec des dimensions de 13,5 x 4,8 x 16,58 cm pour un peu plus de 500 grammes. Il peut tout de même se transporter facilement dans un sac, mais sa vocation est de rester à côté de votre PC, de votre console de salon (PS4 ou Xbox One) ou encore de votre TV (utilisable sur ce dernier support via un formatage en FAT32).

Grosse capacité et grande compatibilité

Ce disque dur externe possède un stockage de 14 To, soit 14 000 Go. De base, il est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7, mais sachez qu’un reformatage, encore une fois en FAT32, est toutefois indispensable pour l’utiliser sur un Mac.

Il se branche via un câble USB, mais n’est pas autoalimenté par ce dernier, car il faut le brancher à une prise murale via son adaptateur secteur. En ce qui concerne la connectique, le USB 3.0 assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez évidemment pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez plus ou moins une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Il est aussi possible de l’utiliser en USB 2.0, mais avec une vitesse de transfert réduite.

