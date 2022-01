Un prix soldé exceptionnellement bas pour les Samsung Galaxy Buds 2

Malgré la concurrence féroce dans le secteur des écouteurs True Wireless, il ne faut pas mettre de côté Samsung avec notamment les Galaxy Buds 2 qui ont fait forte impression l'année dernière. On peut les trouver à un prix inédit de 69 euros sur Amazon pendant les soldes.

Après une entrée timide dans le monde des True Wireless avec les premiers Galaxy Buds et Buds +, la seconde génération, les Buds 2, remet le géant coréen dans la dure compétion avec d’excellents écouteurs sans fils, que nous avons noté 8/10 dans nos colonnes. On peut d’ailleurs les trouver à un prix inédit pendant les soldes avec pas moins de 80 euros de réduction.

Les caractéristiques des Samsung Galaxy Buds 2

Le design pensé pour le confort

La réduction de bruit et le mode transparence efficace

L’autonomie de 5h en écoute continue (avec ANC activé)

Au lieu d’un prix de lancement de 149 euros, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 69 euros sur Amazon avec un prix soldé à 109 euros et en soustrayant l’ODR de 30 euros et le coupon de 10 euros d’Amazon.

Samsung s’affirme enfin dans le secteur des écouteurs sans fils

Les Samsung Galaxy Buds 2 étonnent d’abord par leur format bien plus compact que la plupart des True Wireless du marché. Ils prennent la forme de petits haricots qui viennent parfaitement s’insérer dans le pavillon auditif en plus d’éviter au maximum la gêne induite par ce type d’appareil. Samsung a également repensé l’ergonomie en incluant des zones tactiles à la surface des écouteurs pour contrôler le son et les différentes fonctionnalités, même s’il reste des progrès à faire en ce sens. Le conduit auditif est également bien isolé sans que cela gêne sur la durée grâce à l’apport des embouts en silicones de trois tailles différentes et qui permettent une isolation passive de qualité. Le boîtier est quant à lui aussi pensé pour prendre le moins de place possible et prend la forme d’un petit galet dans lesquels les écouteurs viennent s’insérer via un système magnétique efficace.

Un rendu sonore de qualité en plus d’un ANC efficace

C’est la fonctionnalité qui manquait à l’appel sur les premières générations (hors Buds Live) : la réduction de bruit active. Les Buds 2 proposent donc une vraie isolation sonore numérique qui fait un travail honorable même si on est encore loin de ce que peut proposer les Sony WF-1000XM4, toujours imbattables dans ce domaine. On aurait aussi aimé pouvoir régler le niveau de réduction de bruit directement depuis les écouteurs, mais heureusement l’application dédiée le permet aisément.

Mais là où les Buds 2 font clairement la différence par rapport aux modèles réguliers c’est sur la qualité du son. Samsung a eu la très bonne idée d’ajouter un haut-parleur sur chaque écouteur qui permet de réguler le rendu sonore sur les graves et les aiguës. Le rendu sonore est signé AKG avec des basses bien présentes et un bon équilibre se fait sentir. On aurait tout de même aimé une meilleure gestion des médiums et des aiguës, mais clairement Samsung a fait d’immenses progrès dans ce domaine. On déplore cependant l’absence des codecs audio codecs aptX ou LDAC, ce qui a un impact sur la qualité de transmission Bluetooth dans certains cas. On a également droit à un mode transparent qui permet de mieux percevoir les bruits extérieurs, bien utile pour les sportifs par exemple.

Côté autonomie, Il faut compter jusqu’à 7 heures d’écoute continue et 5h avec la réduction de bruit activée. Le boîtier est tout de même compatible avec la charge sans fil et les écouteurs sont entièrement chargés en seulement 1 h 20 une fois placés à l’intérieur. Autrement il est possible de passer par le port USB-C pour charger le boîtier plus rapidement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy Buds 2.

