Excellent prix pour ce laptop Asus avec écran OLED + Ryzen 9 (-300€)

Vous avez besoin d'un PC portable performant, mais sans pour autant débourser plus de 1 000 euros, Asus propose le modèle idéal avec ce VivoBook Pro équipé d'un écran OLED et d'une puce AMD Ryzen 9. Il est d'ailleurs encore moins cher pendant les soldes en passant de 1 299 euros à 999 euros.

Les PC portables sont à l’honneur pendant les soldes d’hiver avec des baisses de prix très intéressants, et le VivoBook Pro d’Asus n’échappe pas aux promotions. Il dispose d’une dalle OLED et d’une configuration puissante sous AMD. Pour couronner le tout, ce dernier profite de 300 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Vivobook Pro 15 OLED

Un écran OLED de 15,6 pouces (définition Full HD)

Des performances assurées par la puce AMD Ryzen 9 (5900HX)

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 1 299,99 euros, le Asus Vivobook Pro 15 OLED (S3500QA-L1189T) est actuellement disponible en promotion à 999 euros sur le site Carrefour.

Retrouvez le Vivobook Pro 15 OLED à 999 € chez Carrefour

Un laptop qui brille par la qualité de son écran …

Si Asus a d’abord introduit la technologie OLED sur sa gamme la plus premium Zenbook, le constructeur taïwanais l’a également adopté sur sa gamme Vivobook Pro pour un prix relativement plus abordable. Ainsi le modèle S3500PH-L1082T, dispose d’un écran OLED de 15,6 pouces affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait — pour une qualité d’affichage aux petits oignons. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Ce laptop offre non seulement une belle qualité d’image, mais également un beau design. En effet, le VivoBook Pro 14 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un châssis fin et élégant. Sa conception a été pensée pour être facile à transporter grâce à son format compact et léger (1,65kg).Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

… Mais aussi pour ce qu’il a dans le ventre

Ce modèle offre non seulement une belle qualité d’image, mais également une fiche technique puissante. Il bénéficie d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX associé à 16 Go de mémoire vive, un combo performant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Avec son CPU cadencé à 3,1 GHz (turbo boost à 4,6 GHz), les tâches les plus gourmandes pourront tirer profit de tous les cœurs, comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

On retrouve aussi une carte graphique Radeon pour permettre de jouer un peu, si le jeu n’est pas trop gourmand. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go au format NVMe, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. Et si avec tous ces éléments l’autonomie vous inquiète, pas de panique, car avec sa batterie de 63 Whr l’appareil est capable de tenir environ 10 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique.

