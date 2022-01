Ce grand moniteur gaming Lenovo (31,5″, QHD, 144 Hz) est en solde à -25 %

Un grand écran incurvé reste la solution la plus agréable pour profiter de ses sessions de jeux vidéo sur PC. Le modèle G32qc-10 de Lenovo en est un exemple, et actuellement, on peut le trouver à -25 % durant les soldes d'hiver sur Amazon : son prix passe ainsi de 399 euros à 299,90 euros sur la plateforme.

Pour ne rien louper dans ses actions de jeu, on ne peut que vous conseiller d’opter pour un écran doté d’une grande diagonale. S’il est incurvé, l’immersion n’en sera que meilleure. C’est ce que propose le moniteur Lenovo G32qc-10, qui embarque une dalle de 31,5 pouces et propose une foule de fonctionnalités recherchées par les gamers, comme un taux de rafraîchissement élevé et une compatibilité avec AMD FreeSync. À l’occasion de ces soldes d’hiver, le prix de ce modèle descend sous la barre des 300 euros grâce à une réduction de 99,10 euros très exactement.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo G32qc-10

Une dalle QHD incurvée de 31,5 pouces

Un écran 144 Hz + 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Au lieu de 399 euros, l’écran Lenovo G32qc-10 est désormais disponible à 299,90 euros sur Amazon.

Un large écran incurvé qui laisse toute sa place à l’image

Certaines marques qui proposent des écrans PC misent souvent sur des bordures d’écran très fines pour renforcer l’immersion. Avec son modèle G32qc-10, Lenovo a tout simplement choisi de les rendre invisibles. En effet, cet écran présenté ici profite d’un design quasi borderless qui le rend encore plus adapté au gaming et aux titres exigeants. Surtout, cette référence intègre une dalle incurvée de 31,5 pouces, dotée d’une définition QHD de 2560 x 1440 pixels et d’une courbure de 1500R. De quoi profiter d’une très bonne qualité d’image, avec des couleurs vives, et d’une immersion efficace au quotidien. Le tout est complété par un pied solide, surmonté par un socle réglable qui permettra de modifier l’inclinaison de l’écran.

Un moniteur performant et réactif

Cet écran conçu par la marque chinoise dispose également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos combos. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment. Et ce n’est pas tout, puisque l’écran G32qc-10 est équipé de l’AMD FreeSync Premium, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Côté connectique, l’écran Lenovo G32qc-10 est muni d’un port HDMI 2.0, d’un DisplayPort et d’une sortie audio 3,5 mm. Vous pourrez donc sans souci connecter d’autres périphériques et étoffer votre setup.

