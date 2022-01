RED propose un forfait mobile 40 Go à prix rond jusqu’à la fin du mois

Vous avez besoin d'un forfait durable et avantageux en 4G le moins cher possible ? Vous ne trouverez pas mieux que chez RED actuellement : 40 Go pour 10 euros sans engagement et à prix fixe, même après un an.

En ce début d’année 2022, les opérateurs téléphoniques jouent la guerre des prix sur leurs forfaits 4G avec des offres toujours plus fournies Go et de moins en moins chères. Cependant, il est toujours bon de mettre en avant les forfaits dits « raisonnables » dont l’enveloppe de données ne dépasse pas les trois chiffres. Aujourd’hui, c’est RED by SFR qui propose l’un des forfaits sans engagement les plus intéressants en ce sens avec 40 Go pour 10 euros par mois.

Les 4 points clés de ce forfait chez RED by SFR

Une offre sans engagement

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 40 Go en France et 7 Go en Europe/DOM

Un prix qui n’augmente pas après la première année

Jusqu’au 31 janvier 2022, le forfait RED de 40 Go est disponible au prix de 10 euros par mois. Le prix reste fixe même après la première année et le tout est sans engagement.

Une enveloppe 4G faite pour le quotidien

RED a toujours fait en sorte de proposer des forfaits variés dont certains disposent de beaucoup de données 4G. Aujourd’hui, même si des forfaits de 70 jusqu’à 130 Go sont disponibles chez l’opérateur, nous avons préféré nous concentrer sur celui de 40 Go. C’est une quantité suffisante pour répondre à tous ses usages, comme le streaming de vidéo via les plateformes de SVOD, le jeu en ligne ou le partage de connexion. De plus le prix est tout rond: 10 euros par mois. Évidemment, le tout est proposé sur le réseau de SFR.

Les autres caractéristiques du forfait

En dehors de la data 4G, ces forfaits proposent aussi le l’habituel argument côté communications : les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule restriction est de 3 h maximum par appels et jusqu’à 125 destinataires par mois.

RED propose aussi une enveloppe 4G pour l’Europe et les DOM : 7 Go sont prévus pour être utilisés à l’étranger. L’avantage avec SFR, c’est qu’il s’agit d’une enveloppe non décomptée du forfait de base et donc proposée en plus des 40 Go de base.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You - 40 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 9,99€ Découvrir RED Forfait 4G - 70 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Go 13€ Découvrir Prixtel Forfait 4G - Le grand 80 - 130 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go - 130 Go Pendant 12 mois 6,99€ 12,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.