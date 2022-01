En solde, la caméra de surveillance d’Arlo est à un prix plus attractif (-43%)

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu'il se passe chez soi en son absence. Pour accomplir cette tâche, rien de mieux que les caméras de la société Arlo. Et ça tombe bien, car en ce moment la Essentiel Spotlight est à 84,99 euros contre 149,99 euros habituellement.

La plupart des caméras de surveillance signées Arlo sont assez onéreuses, et sont donc peu recommandables pour les petites bourses. Néanmoins, la marque américaine apporte une solution milieu de gamme avec l’Arlo Essentiel. En proposant un tarif plus abordable, il a bien fallu faire quelques compromis, mais avec ce modèle, le constructeur tient à garder les fondamentaux de la marque. Facile à installer et efficace pour sécuriser votre domicile, l’Arlo Essentiel Spotlight a de bons arguments surtout avec plus de 60 euros de réduction.

La Arlo Essential Spotlight c’est quoi ?

C’est une caméra de surveillance sans fil (deux fois plus simple à installer)

Capable d’enregistrer des vidéos en 1080p

Avec une vision en 130° et une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Habituellement au prix de 149,99 euros, la caméra de surveillance Arlo Essential Spotlight est actuellement en promotion à 84,99 euros sur Amazon, soit plus de 40 % de remise immédiate.

Une caméra résistante au design soigné

Comme son nom l’indique, la caméra de la firme américaine va à l’essentiel. Pourtant cette caméra de surveillance reprend quasi trait pour trait la forme de sa caméra haut de gamme. On ne change pas une formule gagnante, avec son grand œil et ses lignes toute en longueur. L’objet respire la qualité et la robustesse, avec des finitions exemplaires. Le constructeur Arlo attache une importance particulière à la conception de ses caméras et à la résistance de ces dernières, c’est pourquoi l’Essential Spotlight sera capable de résister aux intempéries et aux UV. Avec son petit gabarit, l’installation se fait facilement. Vous aurez le choix entre poser la caméra sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien à un support magnétique, très pratique. Entièrement sans fil, cette caméra offre une autonomie de six mois.

Une caméra qui propose l’essentiel, mais avec quelques atouts

Parmi les différentes caméras de surveillance d’Arlo, certaines sont capables de filmer jusqu’en 4K. Ici, l’Essential Spotlight se contente d’une définition en 1 080p, et c’est plutôt efficace. Elle offre une bonne qualité d’image et assure des images bien détaillées de jours. De plus, son angle de vision de 120° permet de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais et c’est réussi. La vision nocturne sera tout aussi efficace et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

La caméra va devenir une extension de votre oeil grâce à l’application dédiée. Cette dernière vous alerte via une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la Arlo Essential Spotlight est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie pour pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs, et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.