La tablette d’Asus sous ChromeOS fait office de PC portable pour 199 € en solde

Tablette tactile ou PC portable ? Avec l’Asus Chromebook (CZ1000DVA-L30037), plus besoin de choisir. En plus de profiter d’une expérience fluide grâce à ChromeOS, la tablette hybride du fabricant profite actuellement de 50% de réduction et tombe à 199,99 euros au lieu de 399,99 euros sur Amazon.

Loin d’être limité, l’Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 fait le pari audacieux du 2 en 1. Au programme, un clavier détachable pour pouvoir passer d’une tablette tactile à un excellent Chromebook. Comparable à l’IdeaPad Duet Chromebook, l’Asus Chromebook CZ1000DVA-L30037 se place comme une tablette hybride avec l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants du marché, surtout lorsqu’elle bénéficie de 200 euros de réduction sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Asus Chromebook (CZ1000DVA-L30037)

Un tablette légère et pratique

2-en-1 qui peut se transformer en PC portable

Une autonomie confortable pour tenir une journée loin d’une prise

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Grâce à une réduction de 50 %, le Chromebook Asus (CZ1000DVA-L30037) passe de 399,99 euros à 199,99 euros seulement sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur le site du géant.

Plus qu’une simple tablette

Cet Asus Chromebook a tout d’une tablette classique : un design sobre avec des bords arrondis et un format compact pour être transporté facilement. Bien que ses bordures soient visibles, cela n’empêche pas l’écran tactile de 10,1 pouces à la définition Full HD, d’offrir une belle surface d’affichage pour le traitement de texte ou le visionnage de contenu en streaming. Son véritable atout est sa capacité à se transformer en ordinateur portable à l’aide d’un simple clavier détachable. Concrètement, vous profitez de la mobilité d’une tablette à laquelle s’ajoute le confort d’un clavier physique.

Une tablette hybride donc, qui s’équipe d’un processeur MediaTek MT8183, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas la plus puissante, et trouvera ses limites face à des applications ou jeux gourmands. Toutefois, elle aura du répondant pour accomplir les tâches de bureautique simples sans ralentissement. De plus, elle a l’avantage d’intégrer une batterie assez conséquente pour faire tenir l’appareil facilement une journée. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à une dizaine d’heures sur une seule charge. Notez aussi que 64 Go de stockage complètent le tout.

Une expérience utilisateur réussie grâce à ChromeOS

Comme son nom l’indique, cet Asus est aussi un Chromebook et embarque le système d’exploitation de Google : ChromeOS. Cet OS a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité. Vous pouvez profiter ainsi d’une interface épurée et centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité.

