Ce forfait de 50 Go ne trompe personne avec un prix qui ne bouge pas après un an (9,99€/mois)

Vous êtes à la recherche d'un forfait sans engagement avec assez de données et sans prise de tête ? La poste Mobile a sans doute ce qu'il vous faut avec une offre à 50 Go pour 9,99 euros par mois et dont le prix ne bouge pas même après la première année.

Même si la fin des soldes d’hivers est aujourd’hui actée, c’est toujours le moment de faire des économies sur son forfait mobile avec des prix aussi bas que la température. C’est le cas aujourd’hui chez La Poste Mobile qui propose un forfait 4G de 50 Go à seulement 9,99 euros par mois et dont le prix ne bouge pas après un an.

Que propose le forfait La Poste Mobile ?

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM

50 Go de 4G à petit prix

Toujours sans engagement

Retrouvez le forfait 50 Go de La Poste Mobile pour 9,99 euros par mois. L’offre est valable jusqu’au 26 mars 2022. Vous avez même la possibilité d’activer la 5G ce ce forfait en ajoutant 5 euros de plus par mois.

Un forfait sans engagement, sans prise de tête

Avant de parler de la quantité de data que propose ce forfait, il faut d’abord mettre en avant sa simplicité et ce qu’il propose. D’abord, en ce qui concerne les communications, ce forfait dispose des appels, SMS et MMS en illimité depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM. C’est aussi un forfait sans engagement et vous pouvez le changer quand vous le souhaitez même si le prix reste intact même après la première année..

De la 4G en veux-tu ? En voilà !

En ce qui concerne le réseau, la poste mobile utile les infrastructures de l’opérateur historique SFR. Cela signifie que vous avez accès à la qualité d’un grand réseau mobile couvrant plus de 99 % du territoire. 50 Go, cela est bien assez pour profiter de son environnement numérique mobile mobile sans crainte d’être vraiment limité. On pense notamment au streaming de vidéo via les plateformes de VOD (Netflix, Prime Vidéo, etc.), mais aussi à la navigation sur le web ou sur les réseaux sociaux qui peuvent être de véritables gouffres à données 4G. Vous aurez aussi la possibilité d’en faire profiter votre entourage via un partage de connexion.

Enfin, ce n’est pas tout puisque La Poste Mobile a également prévu une enveloppe 4G de 10 Go à utiliser en Europe et dans les DOM. De quoi être à l’aise si jamais vous avez besoin de trouver une localisation ou de chercher une info à l’étranger sans débourser 1 centime de plus.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

