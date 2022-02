Il y a forcément un forfait mobile fait pour vous dans cette sélection à moins de 8 €

Sommaire Comparateur Commentaires

Ce début d'année 2022 marque une nouvelle fois la grande concurrence des opérateurs sur le segment des forfaits 4G pas cher. Voici notre sélection des meilleurs deals du moment pour moins de 8 euros par mois.

Vous traînez encore un vieux forfait trop cher ne vous permettant de profiter que de quelques Go par mois ? C’est sans doute le bon moment de changer d’opérateur. Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleurs forfaits 4G sans engagement à moins de 8 euros par mois, de quoi vous permettre de faire des économies sans renier sur l’utilisation de votre mobile.

Les offres en un clin d’œil

Tous les forfaits en détail

Cdiscount Mobile

Comme l’immense majorité des forfaits dits « illimités », ce forfait chez Cdiscount Mobile propose les appels vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités. Tout cela depuis France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

L’enveloppe 4G s’élève donc à 80 Go. Avec ce montant de data, il est aisé de profiter de tout son contenu numérique depuis son mobile et notamment les plateformes de streaming. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez compter sur une enveloppe de 10 Go.

Jusqu’au 15 février 2022 pour bénéficier du forfait de 80 Go chez Cdiscount Mobile à 6,99 euros par mois pendant un an.

Prixtel

Prixtel propose lui aussi plusieurs forfaits sans engagement avec entre 40 et 80 Go à moins de 8 euros par mois, le tout à utiliser partout en France. De cette façon, vous pourrez profiter et faire profiter de votre connexion à toute votre famille via le partage de connexion ou simplement en utilisant ce forfait pour une box 4G. En Europe et DOM, comptez 10 à 15 Go dédiés en fonction du forfait.

Évidemment, les appels, SMS et MMS illimités sont de la partie en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Les forfaits Prixtel sont disponibles à partir de 4,99 euros par mois pour 40 Go et jusqu’à 6,99 euros mensuels pour 80 Go, le tout jusqu’au 15 février 2022. Les prix sont valables pendant un an et passent respectivement à 9,99 et 12,99 euros par mois.

NRJ Mobile

À l’instar de ses concurrents, NRJ Mobile devient de plus en plus compétitif avec des forfaits au rapport Go-Prix très intéressants. Comme les autres, l’opérateur propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

En ce qui concerne le montant des données 4G, le forfait en question s’élève à 70 Go à utiliser partout en France. Vous bénéficiez également de 11 Go en Europe et dans les DOM.

Jusqu’au 15 février, le tarif pour ce forfait de 70 Go chez NRJ Mobile est de 7,99 euros par mois pendant un an puis passe à 15,99 euros mensuels.

Lebara Mobile

Sans doute l’opérateur le moins connu de cette sélection, Lebara Mobile n’en demeure pas moins une option intéressante. L’opérateur propose en ce moment une sélection de forfaits très peu chers, dont un de 50 Go pour 7,50 euros par mois. Attention cependant, le prix de celui-ci est valable pendant 3 mois et passe ensuite à 14,99 euros mensuels.

Comme les autres, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et en DOM et dispose d’une enveloppe de 7 Go à utiliser depuis ces dernières destinations.

Le tarif de ce forfait de 50 Go est à 7,50 euros par mois pendant 3 mois, puis passe à 14,99 euros mensuels, le tout étant valable jusqu’au 15 mars 2022.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 70 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Mo 13€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 100 Go 1 jour Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 14,99€ Découvrir La Poste Forfait 4G - 50 Go 1 mois Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.