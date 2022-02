Déjà abordable, la récente montre connectée de Xiaomi est encore moins chère aujourd’hui

Si vous voulez une montre connectée efficace et pas chère, c’est vers la Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi qu’il faut se diriger. Déjà abordable depuis son lancement en France, seulement 69 euros, elle profite aujourd’hui de plus de 15 % de remise.

Si les Xiaomi Redmi Note 11, 11S et 11 Pro sont enfin disponibles en France, la Redmi Watch 2 Lite — annoncée en même temps à l’internationale — est présente sur le marché depuis quelques semaines. Il s’agit d’une montre connectée pensée pour les budgets restreints. Bien attendu, il a fallu faire quelques concessions pour abaisser la facture, mais elle n’en reste pas moins une très bonne montre avec un excellent rapport qualité-prix. Elle est d’ailleurs moins chère grâce à une réduction de 10 euros.

La Redmi Watch 2 Lite en quelques mots

Un écran LCD de 1,55 pouce

Plus de 100 modes d’entraînement et de nouvelles fonctionnalités santé

Une autonomie solide

Avec un prix de lancement à 69,99 euros, le bracelet Redmi Watch Lite 2 de Xiaomi est désormais disponible à 59 euros sur le site d’Amazon, ainsi que sur le site du constructeur.

Une version allégée qui n’a pas à rougir

Comme son nom l’indique, la Redmi Watch 2 Lite est une version allégée par rapport au modèle classique. L’écran abandonne par exemple l’AMOLED pour repasser au LCD TFT. Malgré une légère baisse de qualité, les informations resteront lisibles grâce à la définition 320 x 360 qui est toujours de la partie. De plus, le constructeur chinois améliore l’expérience visuelle et tactile, en augmentant de 10 % par rapport au modèle précédent le rapport écran/écran.

Il sera possible de personnaliser la montre avec plus de 100 cadrans proposés sur le catalogue de la marque. Elle a l’avantage d’être très légère avec seulement 35 grammes sur la balance. Vous ne sentirez donc peu de gêne autour de votre poignet, dont le cadran tient dans un boitier de 41,2 x 35,3 x 10,7 mm. Fabriquée en polyuréthane, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM.

Un suivi sportif et santé complet sans payer le prix fort

La Redmi Watch 2 Lite apporte également un suivi d’activité plus généreux avec plus de 100 modes sport, donc 17 modes professionnels selon la marque. La montre intègre aussi une puce GPS pour faciliter ses entraînements en extérieur et obtenir un suivi plus précis. Pour son prix, la Watch 2 Lite a surtout le mérite de proposer de nombreuses fonctionnalités, en passant par le suivi du sommeil, l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres grâce à ses moult capteurs. La montre est aussi capable de mesurer la SpO2, soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang, le suivi du stress ainsi que le cycle menstruel.

Pour retrouver toutes les données suite à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application Xiaomi Wear, disponible sur iOS et Android. Dedans, vous aurez accès à un tas d’analyses pour améliorer vos résultats sur la durée, tout en suivant votre état de santé physique. Enfin, cette montre connectée s’est épaissie pour accueillir une plus grosse batterie : elle passe de 230 mAh à 262 mAh. Cette capacité lui confère, selon la marque, 10 jours d’autonomie avec une utilisation classique, et 5 jours avec une utilisation intensive. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique très pratique.

