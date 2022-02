Ce forfait mobile 80 Go est au prix très généreux de seulement 6,99€/mois

Nouvelle série de forfaits mobile sans engagement chez Cdiscount Mobile avec une offre qui se démarque clairement des autres proposées par l'opérateur : 80 Go pour seulement 6,99 euros par mois pendant un an.

Le roulement des offres de forfait mobile se fait très insistant en ce moment avec des baisses de prix significatives chez tous les opérateurs. Cdiscount mobile ajoute aussi sa part avec le lancement de ses nouvelles offres sans engagement. Parmi elles, on retrouve l’un des forfaits avec le meilleur rapport Go-prix du moment.

L’offre du moment chez Cdiscount mobile

Un prix bas pendant un an

Les appels/SMS/MMS illimités

80 Go de 4G en France

Jusqu’au 1er mars 2022, le forfait mobile en série limitée et sans engagement chez Cdiscount Mobile de 80 Go est actuellement disponible à 6,99 euros par mois pendant un an puis passe à 14,99 euros mensuels par la suite.

Des communications illimitées

Avant de parler de la 4G, Cdiscount Mobile propose ses forfaits sous le réseau Bouygues Telecom avec appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a tout de même quelques conditions à connaître comme une limitation de 3h maximum par appel et dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Des données 4G en pagaille

Comme vu plus haut, ce forfait de 80 Go est listé à 6,99 euros par mois. C’est l’un des forfaits les plus intéressants d’un point de vue efficacité du moment. Avec un tel forfait, vous aurez loisir de l’utiliser avec tous vos proches et votre famille via le partage de connexion sans réelle crainte d’être limité. Vous pourrez même utiliser la carte SIM dans un routeur 4G si votre domicile n’est pas bien desservi en connexion ADSL ou fibre. Cette fois-ci, c’est 10 Go qui sont prévus pour l’Europe et les DOM, de quoi être serein dans ses déplacements à l’étranger.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des forfaits

Afin de découvrir toujours plus d’offres sans engagement, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits mobile du moment.

