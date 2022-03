Headphone 700 : l’excellent casque de Bose est au meilleur prix chez Boulanger

Le Bose Headphones 700 fait toujours partie des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active de la marque et il en ce moment proposé à un meilleur prix chez Boulanger : 269,99 euros au lieu de 399 euros à son lancement.

Bose compte parmi les cadors du secteur audio. Malgré une concurrence accrue, la firme réussit à convaincre notamment grâce à sa référence Headphones 700. Sorti certes en 2019, il reste à l’heure actuelle un très bon casque et figure parmi les meilleurs de sa catégorie. Il n’a pas perdu de son efficacité et ses prestations sont toujours remarquables. Avec une note de 9/10, nous vous le recommandons chaudement surtout quand son prix baisse de 130 euros par rapport à son prix de lancement.

Un casque Bose toujours excellent, pour …

Sa réduction de bruit

Sa qualité audio

Son autonomie

Son Bluetooth multipoint

À sa sortie, le prix du Bose Headphones 700 était de 399 euros, mais actuellement il est possible de le retrouver à 329 euros chez la plupart des e-commerçants sauf Boulanger, qui propose une remise de 15 % cumulée à une réduction de 10 euros une fois au panier pour tomber à 269,99 euros seulement.

Une référence toujours d’actualité

Le Bose Headphones 700 peut paraître vieillissant avec trois années d’existence au compteur, mais ce modèle reste un très bon casque. Ici la firme américaine rend une copie meilleure avec surtout un design revisité. Le Bose 700 respire le premium et gagne en élégance, notamment grâce à son revêtement en silicone sous l’arceau qui accentue cette sensation et les oreillettes glissent mécaniquement pour ajuster la taille. Le confort est de mise, et les boutons physiques laisse place à des contrôles tactiles plutôt réactifs pour changer de musique, mettre pause, etc.

D’ailleurs lors de votre écoute, le Bose Headphones 700 se montre plutôt endurant. Le casque profite d’une autonomie confortable d’une trentaine d’heures avec même la réduction de bruit activée. Le casque se recharge d’ailleurs très rapidement grâce au port USB-C, 15 minutes suffisent pour 3,5 heures d’écoute. Il est même possible de brancher un câble jack pour gagner encore plus en endurance.

Avec des prestations toujours aussi convaincantes

Si le casque de Sony fait mieux, la réduction de bruit propose de grosses performances avec un système pouvant se régler sur 11 niveaux. Le résultat est précis et bluffant, pour se retrouver isolé. Vous pourrez profiter pleinement de votre musique dans les transports en commun ou en open-space sans forcément mettre le volume sonore au maximum. Pour rester attentif à votre environnement, un mode transparence est également disponible et est plutôt efficace.

Tout est configurable via l’application Bose Connect disponible sur iOS et Android. La qualité sonore est quant à elle signée Bose et donc de grande qualité avec sans surprise des basses bien présentes rendant un spectre sonore des plus chaleureux.

Il dispose même de nombreuses fonctionnalités plutôt intéressantes au quotidien. Le casque permet en effet d’ajuster le niveau de réduction de bruit active, mais propose également un égaliseur. La plus intéressante reste le Bluetooth multipoint qui permet de se connecter à différents appareils simultanément (smartphone, tablette, PC, etc.). On note aussi la compatibilité complète avec Alexa et Google Assistant pour vous permettre d’effectuer des commandes vocales sans sortir votre téléphone.

