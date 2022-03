À -28 %, la caméra de surveillance de Xiaomi qui filme en 2K est un excellent deal

Avec la Mi 360° Home Security Caméra de Surveillance 2K Pro , Xiaomi pense à celles et ceux dont le budget est assez limité. Le constructeur propose une solution efficace pour surveiller à distance votre domicile, sans payer le prix fort. Aujourd’hui le modèle profite de 28 % de réduction.

Xiaomi n’en est pas à son premier coup d’essai, et propose plusieurs caméras de surveillance dans son catalogue. Le constructeur vient même ajouter une nouvelle référence qui lui manquait. Comme à son habitude, la firme chinoise propose une bonne alternative pour celles et ceux dont le budget est assez limité et qui souhaitent avoir un produit efficace et pas cher. La récente Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, est suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’en ce moment elle profite d’une réduction de plus de 15 euros.

La caméra de Xiaomi vous permet …

De surveiller votre domicile à distance via l’application

D’enregistrer des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

Ainsi que de connecter d’autres appareils Xiaomi pour profiter des avantages de l’écosystème

Proposée à 59,99 euros sur le site Xiaomi, Cdiscount baisse le prix de la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro à 42 euros, soit une réduction de 28 %.

Une caméra sobre, facile à installer

Esthétiquement, la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro reprend le concept des autres caméras de la marque et mise sur la sobriété. On retrouve donc un look discret avec un revêtement en plastique blanc, ainsi qu’une forme arrondie où l’on retrouve le module caméra motorisé. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Comme la plupart des appareils de la marque chinoise, il est nécessaire de télécharger l’application Mi Home. Il suffit ensuite d’allumer votre caméra et de la détecter avec votre smartphone ou tablette pour la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et notez d’ailleurs que la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est également possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Un rendu d’image de meilleure qualité (2K)

Si l’on appréciait le petit prix de la Mi Home Cam Security Camera 360°, le rendu d’images pouvaient parfois manquer de détail. Avec la caméra 2K Pro, la définition monte jusqu’en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. En améliorant la résolution, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Et, comme son nom l’indique, la caméra offre un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. De plus, l’ouverture de f/1,4 offre un grand-angle pour avoir un maximum d’informations sur l’image. La vision nocturne a également été améliorée pour une image encore plus nette et avec davantage de détails, même en faible luminosité. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes.

Ce produit dispose aussi de deux microphones, utilisant la technologie de réduction active du bruit, pour réduire efficacement l’écho produit par les haut-parleurs et restituer le son de manière correct et suffisant en intérieur. Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple.

