Le nouveau forfait Free passe sous les 9 euros mensuels pour 80 Go de 4G

Free propose un nouveau forfait mobile en série limitée pour tout le reste de la semaine. Celui-ci vous permet de bénéficier de 80 Go pour seulement 8,99 euros par mois la première année.

Que diriez-vous de mettre fin à votre forfait mobile trop cher et d’enfin passer aux choses sérieuses sans pour autant vous ruiner ? C’est le moment parfait pour se tourner vers Free Mobile qui vient de remettre à jour son offre en promotion avec un forfait 4G de 80 Go à petit prix pendant un an.

Que propose ce forfait chez Free Mobile ?

Une offre sans engagement avec un petit prix pendant un an

Jusqu’à 80 Go en France et 10 Go en Europe et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Jusqu’au 29 mars 2022, le forfait Free Mobile sans engagement de 80 Go est à 8,99 euros par mois pendant 12 mois. Le prix passe ensuite à 19,99 euros mensuels et passe automatiquement au forfait 5G avec 210 Go de données. Vous avez tout de même la possibilité de mettre fin au forfait avant le changement de tarif, pensez à utiliser notre outil reminder pour ne pas subir la bascule de prix.

Free propose des communications en illimité

Certes, si Free est connu pour mettre en avant des enveloppes 4G très intéressantes, il ne faut pas oublier que ce forfait est illimité côté communication. Il propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte).

Notez que si par la suite, vous optez pour conserver le forfait 5G de 210 Go, vous aurez droit à d’autres destinations internationales comme le Canada, l’Australie, les USA, la Chine ou Israël.

Le réseau Free s’améliore toujours un peu plus en France

Même si le réseau de Free a longtemps été à la traine vis-à-vis des opérateurs historiques concurrents, il est aujourd’hui l’un des réseaux 4G et 5G les plus importants en France avec une couverture quasi complète du territoire métropolitain. Avec le forfait du jour de 80 Go de données en 4G à utiliser partout, vous aurez largement de quoi profiter d’internet sur votre mobile sans limitations : naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, jouer en ligne, etc. Une enveloppe de 10 Go est même prévue depuis l’Europe et les DOM histoire de ne pas avoir à souscrire à une option supplémentaire payante.

Pour les amateurs de ballon rond, Free a même pensé à inclure un accès Premium à son application Free Ligue 1 avec ses images en quasi direct des matchs, ses clips vidéo, des interviews exclusives, ses podcasts et des documentaires.

Avec ce forfait, Free propose également un accès à son réseau public FreeWifi partout en France si jamais vous souhaitez économiser des données. Dans ce cas-ci nous vous conseillons cependant d’utiliser un VPN afin d’obtenir une connexion sécurisée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’offre mobile de Free, nous vous invitons à consulter notre avis complet.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

