Plus besoin de clés, cette serrure connectée à -26 % se charge d’ouvrir votre porte

Si vous aviez déjà pensé à opter pour une solution connectée afin de déverrouiller ou verrouiller votre porte, sachez que la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 devient plus abordable en passant de 149 euros à 110 euros sur Amazon.

Si les caméras connectées ont le vent en poupe, les serrures connectées sont moins répandues sur le marché. Pourtant, certains constructeurs proposent de bonnes solutions de plus en plus diversifiées. C’est le cas de Nuki — spécialiste de la serrure connectée — qui a présenté il y a quelques mois la troisième génération de son produit phare pour sécuriser votre porte d’entrée. L’entreprise autrichienne propose deux modèles, dont un qui convient parfaitement aux budgets plus serrés. Il s’agit de la serrure Smart Lock 3.0 et elle perd près de 40 euros de son prix aujourd’hui.

La Nuki Smart Lock 3.0, c’est quoi ?

C’est une serrure connectée facile à installer

Verrouille et déverrouille votre porte automatiquement

Jusqu’à 100 clés différentes

Au lieu d’un prix barré à 149 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 est actuellement en promotion à 110 euros sur Amazon, soit plus de 25 % de réduction. C’est d’ailleurs le prix le plus bas constaté sur le site du géant américain.

Une installation en quelques minutes, sans outils

La Nuki Smart Lock 3.0 est une serrure connectée reprend le concept des anciens modèles de la marque, et met en avant son côté facile et rapide à installer. La Smart Lock de Nuki s’installe sur la serrure existante du côté intérieur de la porte et prête à l’emploi quelques minutes. Elle ne nécessite pas de bricoler ou percer, ni même démonter quoi que ce soit. Sachez toutefois que cette serrure est compatible avec plus de 85 % des portes existantes. Dans les cas restants, il faudra y ajouter un cylindre universel en option.

Autrement, son design a l’avantage d’être discret, notamment dans sa version blanche, afin que la serrure ne se voie pas de l’extérieur. Une fois installée, là encore Nuki simplifie la tâche à ses utilisateurs, car il n’y a pas besoin de créer un compte pour utiliser et jumeler la serrure à son smartphone. Il suffit de télécharger l’application et d’appairer.

Pratique pour déverrouiller/verrouiller votre porte rapidement

Connectée avec l’application, la Nuki Smart Lock 3.0 fonctionne de pair avec votre smartphone en Bluetooth qui fait maintenant office de clé. Grâce à la fonction de déverrouillage automatique, la Smart Lock 3.0 se déverrouille automatiquement lorsqu’elle détecte votre présence, et se verrouille à nouveau automatiquement dès que la porte est fermée. En revanche, si vous voulez gérer votre serrure à distance, il vous faudra ajouter un Nuki Bridge non inclus (99 euros) pour connecter le tout à internet et piloter depuis votre smartphone quand vous n’êtes pas là. De même, le Power Pack pour éviter d’utiliser des piles est en option.

La véritable force est son côté pratique. Créer un « double » de clés se fait en quelques secondes et vous pourrez les contrôler et partager aisément avec vos proches. Le nombre de clés et d’utilisateurs que vous pouvez créer sur ce modèle est de 100. Et il faut savoir que la sécurité n’est pas mise de côté, puisque via un journal d’accès vous pouvez savoir qui entre et sort et quand la porte d’entrée a été fermée.

