Les écouteurs sans fil de Bose taillés pour le sport sont à un excellent prix sur Amazon

On connaît Bose pour ses casques audio puissants qui nous accompagnent au quotidien, mais la marque n’a pas pour autant négligé les amateurs de sport. Avec ses Sport Earbuds, annoncée en septembre 2020, Bose a souhaité proposer une solution idéale pour les sportives et sportifs qui veulent profiter d’un excellent son durant leur entraînement. En ce moment, cette qualité est même accessible à un prix réduit puisque le prix de cette paire de true wireless diminue de 36%.

Ce qu’il faut retenir des Bose Sport Earbuds

Des écouteurs confortables

Un son très fidèle

Une bonne autonomie

D’abord affichés à 199,95 euros, les écouteurs Bose Sport Earbuds sont désormais disponibles à 126,99 euros chez Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Un confort à toute épreuve

Les Bose Sport Earbuds, qui ont remplacé les précédents Bose Soundsport Free, font partie des écouteurs que nous recommandons à celles et ceux qui enchaînent les séances de sport. D’abord parce qu’ils sont très confortables grâce à leur système de fixation « StayHear Max » (« restez-là ») : l’écouteur n’est en réalité pas inséré dans le canal auditif comme pourraient l’être d’autres écouteurs intra-auriculaires, mais ici, il est simplement positionné à l’entrée, et bien maintenu par une canule posée sur le pavillon de l’oreille.

Avec cette configuration, les Sport Earbuds tiennent très bien en place, ne glissent pas même si vous transpirez, et la diffusion du son n’est donc pas altérée. Seul petit bémol : l’isolation passive ne sera pas vraiment assurée comme sur des intra-auriculaires, mais le principal est tout de même de pouvoir profiter d’une paire d’écouteurs qui ne risquent pas de s’échapper de vos oreilles. En plus, ces Sport Earbuds sont dotés de la certification IPX4 qui les rend résistants à la pluie et à la transpiration. Attention cependant, n’étant pas étanches, ils ne sont pas à utiliser durant vos séances de natation.

Un son d’une grande qualité

Là où Bose n’a certainement pas fait les choses à moitié, c’est bien sur la qualité sonore de ses Sport Earbuds. Ces derniers embarquent des transducteurs excellents qui offrent une efficacité égale sur tout le spectre audio pour un son bien équilibré. Ici, pas de risque de déplorer un tassement dynamique avec le volume au maximum, ni une distorsion quelconque. De plus, les true wireless bénéficient d’une technologie d’égalisation dynamique du son : concrètement, plus vous allez augmenter le volume de votre musique, et plus les graves seront présents, ce qui sera tout à fait adapté au sport puisque l’on veut avant tout profiter d’un son entraînant et bien rythmé durant nos efforts.

Pour les contrôler, cela se fera au moyen de surfaces tactiles. Les écouteurs sortiront de leur veille et s’activeront dès qu’ils seront sortis du boîtier. Pour mettre en pause votre musique, il suffira simplement d’appuyer deux fois sur l’écouteur droit, de même que pour accepter un appel vocal. Pour l’écouteur gauche, les commandes pourront être personnalisées sur l’application Bose Music.

Une autonomie assurée

Concernant leur autonomie, si la marque annonce 5 heures d’utilisation par cycle de charge, la durée est bien supérieure, comme nous l’avons constaté au cours de notre test. D’autant plus que le boîtier, lorsqu’il est complètement chargé, offre deux charges complètes, soit 10 heures d’écoute. Pour recharger complètement ce boîtier, il faudra patienter 3 heures.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Bose Sport Earbuds.

