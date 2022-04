Ce pack HP Chromebook hybride + stylet + housse bénéficie de 200 € de réduction

Les étudiants ou les travailleurs nomades qui ont besoin d'une machine simple pour le boulot peuvent sans souci se tourner vers un Chromebook, comme le HP Chromebook x360 14. Intégré dans un pack avec son style et sa housse, cet ordinateur hybride satisfera tous les budgets restreints puisque le tout coûte 499 euros au lieu de 699 euros chez Boulanger.

Pour travailler au quotidien, tout le monde ne mise pas tout sur la puissance d’une machine, mais plutôt sur son efficacité et sa simplicité. C’est ce que proposent les Chromebook, qui tournent sous Chrome OS. Certains peuvent même adopter une structure hybride, comme le HP Chromebook x360 14, qui peut aussi bien s’utiliser comme ordinateur que comme tablette grâce à sa charnière. Inclus dans un pack avec son stylet et sa housse, ce modèle devient une vraie bonne affaire grâce à sa réduction de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Chromebook

Un Chromebook avec un i3 de 10e génération

La praticité de Chrome OS

Un stylet et une housse pour compléter le tout

D’abord affiché à 699 euros, le pack HP Chromebook x360 14 avec son stylet et sa housse est désormais vendu à 499 euros chez Boulanger.

La simplicité de Chrome OS

Si le HP Chromebook x360 14, pièce maîtresse de ce pack, est idéal pour le travail en mobilité, c’est d’abord grâce à son poids puisqu’il n’affiche que 1,6 kg sur la balance. Mais ce qu’on apprécie avant tout sur ce modèle, c’est son écran tactile Full HD (1 920 x 1 080) de 14 pouces, soit une diagonale confortable pour travailler, qui dispose également de charnières qui permettent de le transformer en tablette en le plaquant contre la face arrière. Qu’il soit utilisé en mode ordinateur portable pour retranscrire un cours ou faire quelques tâches de bureautique, en mode chevalet pour regarder une vidéo ou en mode tablette pour prendre des notes facilement avec le stylet inclus dans ce pack, ce Chromebook 2-en-1 s’adaptera à tous les usages.

Surtout, ce Chromebook HP embarque le très bon système d’exploitation Chrome OS, peu gourmand en énergie et simple d’utilisation. Le navigateur web Chrome est donc placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machine. Son interface épurée saura aussi convenir au plus grand nombre.

Une machine taillée pour la bureautique

Les Chromebook sont particulièrement adaptés pour les tâches de bureautique, et ce HP ne fait pas exception. Pour les faire tourner de manière efficace et de manière réactive, la marque a intégré un processeur Intel Core i3-10110U, dual-core cadencé à 3,3 Ghz (boost jusqu’à 4,2 Ghz) et épaulé par 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le Chromebook vous permettra de lancer rapidement vos logiciels de bureautique et naviguer sur Internet de manière fluide. Le modèle est également doté d’une capacité de stockage de 128 Go pour stocker plusieurs applications téléchargées sur le Play Store.

Côté autonomie, le constructeur promet 13 heures d’utilisation, soit l’assurance de passer une journée de travail sans tomber en rade. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve 2 ports USB-C (dont 1 pour la recharge), un port USB 3.0 ainsi qu’un combo casque/micro.

