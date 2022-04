En ce moment, Amazon vend un pack iPhone 12 + AirPods Pro à un super prix

L'iPhone 12 est l'ancien smartphone haut de gamme de la marque à la Pomme, mais il est encore aujourd'hui toujours très recommandable. Surtout en ce moment, puisqu'Amazon le propose à seulement 749 euros avec une paire d'AirPods Pro en cadeau.

Si vous voulez passer d’Android à Apple ou tout simplement upgrader vos anciens équipements de la firme de Cupertino, nous avons le bon plan qu’il vous faut. L’iPhone 12, smartphone haut de gamme de 2020, et les AirPods Pro, écouteurs sans fil à réduction de bruit active, sont actuellement vendus ensemble dans un pack qui vous fait économiser près de 340 euros.

Que propose ce pack Apple ?

Un iPhone 12 de 64 Go en coloris rouge

Des AirPods Pro à réduction de bruit active

L’accès à l’écosystème Apple sans payer le prix fort

Sur le site officiel, l’iPhone 12 est vendu à 809 euros et les AirPods Pro à 279 euros, soit un total de 1 088 euros. Mais aujourd’hui, Amazon propose ces deux produits à seulement 749 euros.

Un iPhone encore recommandable

L’iPhone 12 fait partie de l’ancienne génération des smartphones haut de gamme d’Apple, mais il reste très convaincant. Pour cela, il embarque la puce A14 compatible 5G pour délivrer une puissance très élevée au quotidien. Cette configuration n’est évidemment pas aussi performante que l’A15 des iPhone 13, mais elle est tout de même capable de répondre à tous les besoins à l’heure actuelle, et même pendant plusieurs années grâce au suivi logiciel exemplaire de la Pomme dans le domaine. On apprécie d’ailleurs son form factor grâce à un écran OLED protégé par du Ceramic Shield, qui affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et qui ne s’étend que sur une diagonale de 6,1 pouces. Le seul regret est le blocage en 60 Hz.

Côté photo, l’iPhone 12 intègre un double appareil photo 12 mégapixels, doté respectivement d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Pas de téléobjectif x3 ni de capteur LiDAR comme sur les modèles Pro de 2020, mais le résultat est déjà suffisamment bluffant, avec toujours cette simplicité propre à Apple de capturer un beau cliché dans tous les cas. Pour l’autonomie, comptez 17 heures de lecture vidéo et 65 heures de lecture audio, selon la marque. De plus, la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe sont de la partie pour récupérer facilement des pourcentages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iPhone 12.

Des écouteurs tout simplement excellents

Les AirPods Pro sont rapidement devenus une référence dans le monde des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. En effet, cette fonctionnalité est bluffante et clairement au niveau des concurrents comme Sony ou Bose, avec la réelle impression d’être dans une bulle, d’autant plus que les embouts en silicone favorisent d’ores et déjà une bonne isolation passive. La qualité audio est également au rendez-vous, surtout avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos. Vous aurez tout simplement l’impression d’un son 3D.

Avec votre iPhone, vous aurez accès à de nombreuses fonctionnalités exclusives comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent — l’inverse de la réduction de bruit — ou encore plus la bascule automatique vers d’autres appareils. En ce qui concerne l’autonomie, ces écouteurs peuvent tenir pendant 24 heures avec le boîtier de charge sans fil compatible MagSafe. De plus, notez qu’ils sont certifiés IPX4 afin de garantir une étanchéité à la sueur et même sous la pluie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les AirPods Pro.

Quel iPhone choisir ?

Afin de savoir quel smartphone d’Apple est fait pour vous, en fonction de votre budget et de vos besoins, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.