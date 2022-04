La trottinette électrique Ninebot Segway F25E devient un bon deal grâce à cette offre

Ninebot Segway est l’un des leaders des trottinettes électriques. Et si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, sa référence F25E, profite en ce moment de 50 euros de réduction et passe ainsi de 449 euros à 399 euros chez Boulanger.

Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun. Pour cela, rien de mieux que les trottinettes de la société Segway — l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine — qui propose de nombreuses références notables. Et ça tombe bien, car en ce moment la Ninebot Segway F25E perd 50 euros de son prix.

Les caractéristiques de la Ninebot Segway F25E

Facile à transporter et légère

Un moteur puissant de 250 W (vitesse 25 km/h, même pente à 10 %)

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 449 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway F25E est actuellement en promotion à 399 euros sur le site Boulanger, soit 50 euros de remise immédiate.

Une trottinette durable, confortable et facilement transportable

La trottinette Ninebot Segway F25E se confond presque avec les trottinettes proposées par le constructeur chinois Xiaomi. Toutefois, on retrouve le savoir-faire de Ninebot avec une conception très appréciable qui est à la fois soignée, sobre et robuste. D’ailleurs cette trottinette profite de la certification IPX5 pour être en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Niveau conduite, les pneus de 10 pouces (avec chambre à air) offrent un très bon amorti et devrait permettre à la trottinette, de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables et ainsi obtenir une conduite plus douce. Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent pour plus de sécurité et de stabilité. Le confort est également au rendez-vous : son plateau est assez large et confortable et son poids est assez léger pour être facilement transporté (15,3 kg). Son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Idéale pour la ville

Avec la trottinette de Segway, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, la trottinette propose un moteur d’une puissance de 250 W, ce qui est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montée, et bien sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 10° d’inclinaison. S’ajoute à cela trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport. Vous pouvez facilement changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Quant à l’autonomie de l’appareil, elle table sur 25 km. C’est un petit chiffre à côté des 65 km d’autonomie que la trottinette haut de gamme de Ninebot offre, mais il faut rappeler que ce modèle est avant tout conçu pour les petits trajets. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, ce modèle suffira amplement à vos besoins. Et si vous roulez une fois la nuit tombée vous pourrez compter sur une lumière LED haute luminosité intégrée de 2,5 W, qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

