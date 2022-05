Fnac et Darty se mettent d’accord pour baisser le prix de l’Apple Watch SE ce dimanche

L'Apple Watch SE est la montre toute indiquée si vous souhaitez tirer parti du meilleur des fonctionnalités des montres de la Pomme sans le prix fort. Heureusement, son prix baisse à nouveau et vous pouvez désormais profiter de tous ses atouts pour encore moins cher chez la Fnac et Darty puisque son prix affiché passe de 299 euros à 269 euros.

Avec sa nouvelle dénomination SE, Apple espère proposer aux consommateurs des produits plus abordables et regorgeants de fonctionnalités. C’est le cas de cette Apple Watch SE sortie fin 2020 qui a trouvé sa place dans le line up d’Apple pile entre la Watch Series 3 d’entrée de gamme et la toute dernière Watch Series 7. Et aujourd’hui, cette montre qui offre une expérience quasi premium est à un prix plus abordable grâce à cette offre.

Les plus de l’Apple Watch SE

L’écran OLED et son design

WatchOS 7 toujours aussi intuitif

Les mêmes fonctionnalités d’exercice que sur les autres Apple Watch

Au lieu de 299 euros, l’Apple Watch SE 40 mm, couleur Or est désormais proposée au tarif de 269 euros chez Fnac et Darty.

La montre Apple la plus équilibrée

Après avoir lancé des versions SE pour ses iPhone, Apple est venu réitéré le concept avec ses Apple Watch. Cette montre bien située au milieu de la gamme d’Apple réalise l’exploit de proposer un design et des performances convenables sans trop faire de concessions. La démarche ici est l’inverse de celle de l’iPhone SE qui mettait plus de puissance dans un ancien design : ici Apple est venu prendre son meilleur design (de l’époque) et a descendu quelques curseurs aux bons endroits. La firme de Cupertino se débarrasse ici de tout ce qui n’est pas essentiel à l’expérience et permet propose ainsi un juste milieu entre son entrée de gamme et son offre la plus onéreuse. L’Apple Watch SE a le droit au même design que l’on retrouvait jusqu’à l’Apple Watch 6, qui n’est plus proposé par Apple depuis l’arrivée de la Series 7. On retrouve ici un boitier carré avec des bordures assez peu épaisses et la fameuse Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface et d’invoquer Siri. L’écran reste une dalle OLED qui épouse le contour de la montre, mais elle ne dispose plus de l’écran Always On que l’on retrouve sur la Series 7. L’Apple Watch SE utilise pour sa part un processeur S5 mais délivre une expérience fluide grâce à WatchOS qui est l’un des systèmes de montre les plus complets actuellement.

Le même suivi d’activité que les autres montres, sans les capteurs santé

Bien que ce modèle n’embarque pas les fonctions phares de sa grande sœur comme les capteurs ECG pour connaître l’activité cardiaque ou l’oxymètre qui mesure le taux d’oxygénation dans le sang, cela ne devrait pas trop faire défaut aux utilisateurs de cette montre au quotidien. Car ceux-ci disposeront tout de même de toutes les fonctionnalités sportives célèbres dont profitent les Apple Watch. La Pomme a toujours en tête le bien-être de ses utilisateurs avec cette montre qui abrite les mêmes capteurs que son aîné : accéléromètre, gyroscope, GPS, boussole, altimètre, pour permettre de contrôler votre activité dans une multitude de circonstances. Que ce soit en vélo, fractionné, cardio, marche, course, yoga, danse, rameur, badminton, basket, Pilate, dans l’eau (étanche jusqu’à 50 m) ou sur la terre ferme, cette montre vous suivra dans toutes vos activités. Elle vous permettra même un suivi du sommeil si vous êtes prêt à dormir avec au poignet. Selon Apple, cette montre offre une autonomie de 18 heures, elle tiendra donc une journée entière, voire deux selon votre utilisation. Pas de charge rapide ici, il faudra compter environ deux heures pour recharger complètement la montre.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple Watch SE.

Quelle montre connectée choisir ?

Afin de découvrir la montre connectée qui correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

